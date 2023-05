[Concours]Découvrez Dioramax, artisan de superbe dioramas lumineux issus de vos licences favorites et tentez de gagner un diorama The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Morgan alias Dioramax réalise des dioramas autour de licences de jeux, du cinéma ou encore de mangas en appliquant la technique du papier superposé. Dans un cadre lumineux mettant en valeur son travail, ses dioramas sont expédiés avec soin et précaution pour ne prendre aucun risque et ne pas gâcher son travail de qualité. Nous avons eu la chance de recevoir l’un de ses dioramas via un partenariat, merci à lui d’avoir accepté de nous envoyer son superbe diorama The Legend of Zelda : The Wind Waker. Ce partenariat vous donne aussi l’accès à un concours pour nos abonnés Twitter pour remporter un diorama spécial The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (c’est un titre assez tendance en ce moment, parait-il), pour y participer rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner aux comptes Twitter de Dioramax et de Nintendo-Master d’ici le 19 mai.

Maintenant que nous avons l’un de ses dioramas sous les yeux, il est temps de vous en parler. Au premier regard, c’est l’imposant cadre, de très bonne conception et d’un noir bien choisi, qui saute aux yeux. L’objet est assez massif mais dispose d’un pied permettant de le placer facilement. Il peut aussi se fixer très facilement sur un mur sans que vous n’ayez à rajouter quoi que ce soit derrière le cadre.

Une fois l’endroit idéal trouvé, nous pouvons admirer le choix de l’artwork du jeu, Link navigant sur le lion rouge, entouré de vagues et de mouettes, la Forteresse Maudite en fond. L’image est dynamique, bien représentative du jeu et de l’esprit d’aventure qui y émane et sent bon le sel de mer. Instantanément, je suis tombé sous le charme de ce diorama aux dimensions généreuses sans rendre l’objet encombrant. The Legend of Zelda : The Wind Waker est mon jeu favori tout temps confondu et je ne pouvais rêver meilleur objet pour décorer mon bureau entre deux sessions de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et l’écriture d’articles.

Mais là où la magie opère le plus, c’est lorsqu’on allume l’interrupteur situé derrière le diorama. Dioramax a eu l’idée de génie de poser des bandes LED à l’intérieur du cadre pour éclairer son travail. L’effet apporté par la lumière est tout simplement bluffant, on a l’impression d’avoir un écran OLED d’un IPad ou celui d’une Switch OLED plus grande à côté de soi tant les couleurs de l’artwork découpé sont sublimés par cet effet de lumière. Le superbe diorama prend alors une toute autre dimension et donne envie de se plonger dans ce monde retranscrit en 3 dimensions grâce à l’effet de superposition imaginé par Dioramax. Morgan a de plus le bon goût de fournir de lui-même les 3 piles nécessaires pour faire fonctionner l’éclairage, un esprit chevaleresque qui se perd de plus en plus aujourd’hui. Cet ajout de LED dans le cadre est totalement optionnel mais nous le recommandons plus que vivement.

Au niveau de sa technique, Morgan travaille à la main avec du bois pour le cadre, du papier mat de haute qualité pour ses impressions et une imprimante pour que l’illusion prenne vie. Le découpage réalisé au scalpel des pièces est fait avec une précision professionnelle, ce qui permet aux dioramas d’arriver sans aucun défaut.

Entre travail de qualité, choix étoffé de modèles et commandes à la carte, Dioramax a tout pour plaire aux amateurs de jeux vidéo en quête d’un souvenir pour illustrer les beaux voyages qu’ils viennent de vivre, ou aux amateurs de sagas désirant voir et revoir l’une des scènes des œuvres les ayant marqué imprimée et illuminée sur leurs bureaux. De plus, Dioramax propose des modèles plus grands encore pour les œuvres méritant plus de places pour être sublimées. Sur son site vous pourrez y voir une sélection de dioramas Zelda allant de Tears of the Kingdom à Link’s Awakening en passant par Zelda premier du nom. Dioramax a aussi réalisé des œuvres issues des univers Pokémon, Fire Emblem ou bien Kirby pour les fans ne jurant que par Nintendo. D’autres grands noms du jeu vidéo tels Chrono Trigger ou Hollow Knight sont aussi à retrouver parmi la sélection de plus de 200 dioramas disponibles. N’hésitez pas à faire un tour sur le site de Dioramax en cliquant sur ce lien pour en prendre plein les yeux et pour admirer les œuvres réalisées à partir de vos œuvres favorites. Vous pouvez aussi aborder directement Morgan pour discuter avec lui d’un diorama original ou pour vous renseigner un peu plus. Des dioramas sonores, jouant la musique du jeu ou de l’œuvre illustrée, devrait arriver sous peu sur le site, de quoi parfaire un travail déjà bien complet et qui met déjà bien en valeur les œuvres choisies par Morgan.

N’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux photos ci-dessous (en fin d'article) pour voir les différentes étapes de réalisation de ce diorama The Legend of Zelda : The Wind Waker, nous reviendrons plus en détail dans un second article sur le travail de Morgan. N’hésitez pas non plus à tenter votre chance pour le concours ci-dessous pour remporter un diorama The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.