Shuntaro Furukawa réaffirme que la Nintendo Switch est juste au milieu de son cycle de vie et que ses ventes vont continuer à progresser au-delà du cycle de vie habituel des consoles

En marge de la publication de son dernier bilan financier, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa a réaffirmé que la Nintendo Switch était "pile au milieu de son cycle de vie"; un mantra déjà récité en 2020 et en 2021 mais qui laisse penser que Nintendo veut continuer à soutenir sa console sans penser, pour le moment à la remplacer. Il est vrai que les bonnes ventes de la Switch et sa forte dynamique ont de quoi rassurer Nintendo sur son avenir surtout que 2022 a déjà pas mal de "gros" titres en stock. Certes, au delà, cela reste un peu flou car hormis Metroid Prime 4, pour l'instant, il n'y a rien. Cependant, on peut faire confiance à Nintendo pour alimenter sa console en hits surtout si elle doit encore rester quatre ou cinq ans sur le marché. D'après le site Bloomberg Shuntaro Furukawa pense que "la Nintendo Switch est prête à briser le schéma des précédentes consoles Nintendo qui ont vu leur élan s'affaiblir au cours de leur sixième année sur le marché" et que ses ventes vont continuer à croître.

Avec la pénurie des composants et la crise liée au coronavirus qui a perturbé et perturbe encore le monde entier, beaucoup pensent que Nintendo a modifié ses plans initiaux... Et même si le succès de la Nintendo Switch ne tient pas à ses spécificités techniques (la console étant déjà "dépassée" techniquement à sa sortie) certains ont du mal à croire que la Switch ne bénéficiera pas d'un petit boost de puissance surtout avec la sortie de Zelda BOTW 2 cette année, un titre idéal pour lancer une nouvelle console (ou un nouveau modèle.) Nintendo peut très bien continuer à soutenir la Nintendo Switch en agrandissant la famille avec un modèle plus puissant.

En même temps tant qu'il y aura des jeux amusants, on peut penser que la Nintendo Switch continuera à se vendre...

Source : Bloomberg