Zelda Breath of The Wild 2, Bayonetta 3, Splatoon 3... Nintendo reconfirme son calendrier de sorties pour 2022

Comme à chaque publication de bilan financier, Nintendo reconfirme son catalogue de jeux à venir sur Nintendo Switch pour l'année en cours. Et pas de panique, jusqu'ici tout va (toujours) bien. Comme c'était déjà le cas en novembre 2021, Nintendo a reconfirmé la sortie de ses "gros" hits annoncés, à commencer par sa sainte trinité : Splatoon 3, Bayonetta 3, Zelda BOTW 2. Rien que la sortie de ces trois jeux devrait assurer le spectacle pour 2022 sur Nintendo Switch. Certes, on ne dispose pas encore de dates précises et on peut aussi s'étonner que depuis novembre, Nintendo n'ait pas annoncé d'autres exclusivités mais tant que la sortie de suite de Zelda Breath of the Wild reste prévue dans les 11 prochains mois , on est confiant.

Calendrier des jeux Nintendo Switch 2022 :

Notez que Metroid Prime 4 reste toujours dans le catalogue de sortie de la Switch mais sans date de sortie. Comme toujours n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

L'ultime jeu le plus attendu en 2022 sur Nintendo Switch (et peut-être même attendu par tout les gamers de l'univers et d'ailleurs) c'est la suite de Zelda Breath of The Wild. A dire vrai, au vu des dernières infos et images, on se demande si ce n'est pas plutôt la suite ou le préquel de Skyward Sword ! Le jeu est en tout cas ultra attendu (au tournant) et Nintendo n'a pas le droit à l'erreur. Le jeu pourra-t-il recréer un séisme comme le premier opus tout en satisfaisant les fans qui avaient pu être déçu, notamment par l'absence de donjons plus classiques... Le suspens est à son comble. Si, beaucoup de joueurs appréhendent un report, pour le moment, cette suite est annoncée pour 2022. En attendant de le découvrir, le dernier trailer et toutes les dernières infos sont à retrouver dans notre news spéciale.

BONUS

Il y a évidemment d'autres jeux déjà annoncés qui devraient faire leur petit effet sur Nintendo Switch comme Rune Factory 5- une exclusivité Nintendo Switch (qui aurait eu toute sa place dans ce top.) Ou encore Persona 4 Arena Ultimax ou le portage de l'extravaguant Outer Wilds qui aurait du d'ailleurs déjà sortir dur Nintendo Switch... A ce propos (de jeux qui étaient prévus en 2021 ), on attend toujours l'arrivée des 10 expériences Kingdom Hearts sur Switch même s'il ne s'agit "que" de versions Cloud. Il y a aussi le free-to-play "Star Wars : Hunters...

A côtés des nouveaux jeux, il y a aussi des DLC très attendus comme Sunrise, le DLC de Monster Hunter Rise et The Delicious Last Course, le DLC de CupHead. Et bien sûr, il y a tous les jeux encore non annoncés et ceux qu'on rêverait de voir débarquer comme une compilation réunissant les portages de The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD, ou encore l'arlésienne Pikmin 4... Sans oublier, un autre quatrième épisode, o! combien attendu (mais que certains imaginent déjà plutôt sur Nintendo Switch 2) Metroid Prime 4...

