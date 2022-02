Zelda Breath of the Wild : le mod de fans, "Second Wind" ajoute le surpuissant Lynel "Tueur de la Lune" et de nouvelles armes

Waikuteru est un"moddeur" qui s'est fait un nom dans la communauté pour ses transformations (non officielles, il va s'en dire) opérées sur une version Wii U émulée de The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Il a ainsi, notamment, rendu fonctionnelle la maison de Link, ajouté Célesbourg dans le ciel du jeu (une idée que l'on retrouvera d'ailleurs dans la suite du jeu) et, surtout il a initié un étonnant "vrai-faux DLC" nommé "Second Wind" avec l'aide de près de 50 fans du jeu ! Nouvelles quêtes, nouvelle ville, éléments d'Hyrule Warriors, Second Wind est un vraie pochette surprise autant qu'un laboratoire d'idées précieuses et délirantes. Il montre en outre la vitalité de la communauté et ce qu'il est possible de faire avec de la passion, de l'acharnement et, bien sûr du talent. Evidemment, du côté de Nintendo, on a un avis plutôt tranché sur la question et il y a peu la page Youtube de Waikuteru a été visée pour atteinte aux droits d'auteur. De nombreuses vidéos ont ainsi été supprimées, notamment celles dédiées à "Second Wind"- voir ici pour les détails. Pour autant, cela n'a pas arrêté le projet ni entamé l'enthousiasme de Waikuteru. La preuve avec une nouvelle vidéo publiée récemment sur sa page Youtube (qui est donc toujours len place malgré les "strikes"...) dans laquelle on découvre un nouveau Lynel pour le moins impressionnant, ajouté au mod par un dénommé Lylah, l'un de ses développeurs principaux. Ce Moon Slayer Lynel est aussi majestueux qu'impressionnant. Il est en outre hyper puissant ( 9001 HP !) et dispose de nouvelles armes, d'un arc de Lumière et même de nouvelles animations. Pour le voir en action, retrouvez-le dans la vidéo ci-dessous tant qu'elle 'n'a pas encore été "strikée"- si tant est qu'elle le soit un jour... Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

C'est un mod réalisé par un développeur principal de Second Wind et il est prévu d'être intégré à Second Wind dans un avenir proche, il est déjà clarifié dans le cadre de Second Wind dans la description du mod sur Gamebanana, car le Lunar Lynel en présente certains aspects Cependant, ce Moon Slayer Lynel est différent - tout d'abord, il a l'air génial, il a 9001 HP et les armes sont tout simplement géniales. Ils sont assez uniques, et cet arc tire x5 flèches de lumière en même temps avec une nouvelle animation aussi