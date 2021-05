Zelda Breath of the Wild : Link peut se déplacer en faisant rouler un tonneau avec ses pieds

Sorti au lancement de la Nintendo Switch, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild continue, quatre ans plus tard, à faire l'actualité de la console grâce aux joueurs qui s'évertuent à en percer tous les mystères. Astuces, secrets, glitchs et bugs : tout est bon pour retourner s'amuser à Hyrule. Ainsi on découvre aujourd'hui que Link peut grimper sur les gros tonneaux et s'en servir pour se déplacer en le faisant rouler sous ses pieds ! Une astuce inédite- ou en tout cas peu connue, partagée sur Reddit par un joueur qui a eu ce flash après plus de 975 heures de jeu !

Si vous voulez essayer par vous-même, rien de plus simple, il vous faut simplement trouver un tonneau. Il y en a un sur le Plateau du Prélude, près de la cabane du vieil homme... A priori il y en aurait d'autres notamment un dans la région de Lanelle et un autre près de l'île Finalis... N'hésitez pas à partager vos expériences et à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !

Source : Reddit