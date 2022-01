Zelda Breath of The Wild : une fan recrée le château d'Hyrule à la perfection dans Animal Crossing : New Horizons

NaydinfarCrossing est une véritable artiste qui a deux passions, Animal Crossing : New Horizons et The Legend of Zelda: Breath of The Wild, deux passions qu'elle réunit brillamment en recréant dans Animal Crossing : New Horizons des lieux et des séquences du dernier Zelda. Ses réalisations parfois étonnantes sont à voir sur son compte Twitter et son compte Instagram. Dernièrement grâce aux nouveaux outils disponibles depuis l'ultime mise à jour d'Animal Crossing : New Horizons, elle a réussi à reproduire le château d'Hyrule et plus spécifiquement son intérieur avec de nombreux détails et même un peu de Rancœur / Malice et des globes oculaires ! On vous laisse apprécier (ou pas) le résultat avec la vidéo ci-dessous et quelques images. Plus d'images sur le compte Instagram de NaydinfarCrossing. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

I was finally able to recreate a ruined Hyrule Castle from BOTW using the Glow-in-the-Dark stickers and the Polish feature...#acnh #ACNHDesign #botw2#AnimalCrossingNewHorizions pic.twitter.com/HvoZXfBOXs