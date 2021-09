Zelda Breath of The Wild : nouvelle astuce pour s'envoyer en l'air avec des piments grillés

Quant on pense qu'il n'y en a plus : il y en a encore. Revoilà The Legend Of Zelda: Breath of The Wild qui s'invite dans le fil des news avec une nouvelle astuce, trouvée par un utilisateur du forum Reddit (ou dans tous les cas mis sur le devant de la scène) plus de quatre ans après la sortie du jeu. Elle implique d'utiliser des piments grillés, un arc et des flèches et la Rage de Revali qui permet de créer un courant d'air ascendant. Pour cela, on prend dans ses mains quelques piments, on utilise la rage pour s'envoler... On lâche alors les piments et dans la foulée on les vise un par un avec son arc... Les piments s'enflamment et créent à chaque fois un nouveau courant d'air propulsant Link toujours plus haut ! Une astuce pas forcément à la portée de tous mais qui au moins n'implique aucun bidouillage et que donc, tout le monde peut essayer. Retrouvez ci-dessous une vidéo de cette astuce et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

Source : Nintendolife