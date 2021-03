Zelda Breath of The Wild : un nouveau glitch permet de jouer facilement en mode FPS

The Legend Of Zelda: Breath of The Wild continue de nous étonner au fil des ans que ce soit par les secrets qu'il renferme ou par les glitchs que certains joueurs traquent sans relâche. Cette fois-ci, il s'agit d'un glitch déniché par un certain A.xk qui permet de jouer facilement au jeu en mode Fps ! C'était déjà possible mais simplement en utilisant des "mods"... Cette fois, il s'agit d'un glitch, à peu près, à la portée de tous. Il suffit pour le provoquer de prendre un item comme pour le donner et de sortir l'appareil photo puis de retourner sur pause pour reprendre des items avant de revenir puis de repartir en prenant soin d'annuler les items. Un tour de passe passe un peu rapide qui trompe le jeu et permet de jouer en mode FPS sans l'interface photo. Alors dit comme cela, ça a l'air un peu compliqué mais, c'est déjà plus simple à comprendre en regardant l'action dans la vidéo ci-dessous. Alors allez-vous essayer ce glitch ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !