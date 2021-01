Zelda Breath of The Wild : nouvelle vidéo spectaculaire montrant Link s'envoler et atteindre un Gardien avec une flèche envoyée à plus de 1400m de distance

Près de quatre ans après sa sortie, Zelda: Breath of The Wild continue d'émerveiller et de faire rêver les joueurs- même ceux ayant, pensent-ils, retourner le jeu dans tous les sens. La preuve une nouvelle fois avec une vidéo tellement incroyable (et une de plus) qu'on a peine à la décrire. Postée par un Youtubeur japonais (et repérée par le compte Twitter GamesCage) cette vidéo montre Link envoyer une flèche du haut du Temple du Temps avant de s'élancer dans les airs sur son bouclier du Gardien et rebondir sur la tête d'un pauvre Bokoblin, le propulsant encore plus haut et plus loin dans les airs, lui permettant finalement, au bout d'un périple de 1400 mètres, de voir sa flèche atteindre et exploser sa cible, un Gardien... Juste spectaculaire !

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !

Source : Destructoid