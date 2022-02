The Legend of Zelda : il y a 36 ans naissait une Legend - Retour sur 36 ans d'aventures extraordinaires

Aujourd'hui, cela fait 36 ans que The Legend of Zelda est sorti sur NES au Japon. Depuis le jeu est devenu une licence véritablement légendaire. Qu'il semble loin le temps ou les joueurs confondaient Zelda avec Link... The Legend of Zelda est désormais une licence connue de tous-tes; une des rares en capacité de plaire à tous les joueurs-euses quelque soit leur âge, leur expérience de jeu ou même leur console de prédilection. Pour célébrer ce jour de fête, retrouvez ci-dessous notre bio de la licence mise à jour pour l'occasion, en espérant que cette année permettra aux joueurs de poser une nouvelle pierre (précieuse) à l'édifice de cette Legend, définitivement entrée au panthéon des plus grands jeux vidéo.

Retour vers la Legend

Il fut un temps lointain ou le prénom Zelda évoquait l'icône des années 1920, épouse et muse de Francis Scott Fitzgerald. Aujourd'hui, c'est un prénom qui fait briller des petites étoiles dans les yeux de millions de joueurs de par le monde et qui est synonyme de grande aventure. Tout a commencé il y a 36 an s avec The Legend of Zelda sorti le 21 février 1986 sur NES; un jeu d'aventure (à l'époque) totalement novateur, développé par Monsieur Shigeru Miyamoto, qui allait poser les bases du genre action-aventure en vue de dessus de trois-quart avec son monde quasi ouvert (et oui, déjà), sa narration épurée et ses mécanismes de jeux évidents, compréhensibles quasiment sans aucune indication ! Le jeu était une ode à l'exploration et s'imposait aussi grâce à ses 9 donjons incroyables dont chaque salle était une énigme à résoudre dans lesquels se trouvaient des armes et des items permettant non seulement de progresser dans l'aventure mais aussi de terrasser les boss que l'on devaient combattre immanquablement dans les dernières salles...

On a du mal aujourd'hui à mesurer l'impact de ce premier opus sur les joueurs d'autant plus que le titre permettait de sauvegarder sa partie directement dans la cartouche-ce qui était une première. Il faut se souvenir que jusqu'alors c'était le système de codes ultra longs qui était en vigueur- lorsqu'il ne fallait pas faire le jeu d'une traite en laissant sa console allumée entre les parties avec tous les risques que cela impliquaient (frère maladroit ou encore parent passant l'aspirateur et débranchant la console...) Et le plus fou c'est que le titre cachait un game+ incroyable (que beaucoup de joueurs découvraient par hasard !) avec de nouveaux donjons placés différemment et de nouveaux ennemis ! (voir aussi le Game & Watch anniversaire;)

A partir de là, la Legend était née surtout qu'à peine un an plus tard, Myamoto récidivait avec Zelda II : The Adventure of Link, un titre très différent n'hésitant pas à modifier la formule initiale notamment avec des donjons à défilement horizontal et un côté RPG plus poussé. C'était d'ailleurs une époque ou Nintendo n'hésitait pas à renverser la table à thé avec ses licences quitte à surprendre et même à déplaire aux joueurs.

Mais ce n'était que le début puisqu'en 1991 Nintendo allait encore élever le niveau avec The Legend of Zelda: A Link to the Past sur Super Nintendo. Revenant à la formule initiale tout en lui ajoutant de nouveaux mécanismes, une réalisation plus pousse et une intrigue bourrée de rebondissements incluant de nombreux dialogues (même si Link restera muet- une constante immuable) The Legend of Zelda: A Link to the Past est véritablement un épisode charnière qui va servir de modèle à tous les autres et notamment à Zelda : Ocarina of Time.

Sorti en 1998 sur N64, The Legend of Zelda : Ocarina of Time va pendant très longtemps apparaître comme l'épisode ultime tant il va bouleverser les joueurs et impacter l'industrie des jeux vidéo tout entière. Premier jeu 3D de la saga, il est aussi l'un des premiers grands jeux d'aventure 3D à proposer un monde semi-ouvert avec une alternance du jour et de la nuit et un aspect contemplatif incroyable., Son scénario, ses personnages, ses chevauchés avec Epona (ah, son intro...) son style, ses graphismes, ses musiques jusqu'à ses bruitages (les flammes qui crépitent, le "listen" de Navy...) : tout est magique dans ce jeu ! A un tel point que tous les autres épisodes qui suivront auront du mal à souffrir la comparaison. Pourtant, tous réussiront l'exploit de s'imposer dans l'imaginaire des joueurs même si chacun aura fatalement son ou ses préférés. Par la suite, le jeu est revenu sur 3DS avec une version, pour le moment "définitive" permettant même de jouer à la fameuse "Master Quest". Si vous avez une 3DS, vous avez forcément, The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D !

