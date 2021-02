The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sortira le 16 juillet sur Nintendo Switch

C'était une rumeur qui courait depuis plusieurs mois mais c'était aussi et surtout une évidence. Et elle a été confirmée lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver les détails ICI) The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sortira bien cette année sur Nintendo Switch. Au programme, à priori pas grand chose de nouveau puisque le jeu devrait être identique à la version Wii- en tout cas à première vue si ce n'est qu'il sera proposé en version HD.

Titre atypique de la Legend, sorti en fin de Wii, le jeu tentait déjà de s'affranchir des conventions de la licence mais avec un parti pris radicalement opposé à celui qui fera le succès de Breath of The Wild- en supprimant le "superflu" et le côté contemplatif pour tout miser sur son gameplay, ses mécaniques de jeu et les énigmes de ses donjons et de ses boss. Pour autant, le titre amorçait déjà quelques changements comme la barre d'endurance de la possibilité de tuer les boss de différentes façons.

Le jeu se distinguait en outre par son style graphique fait de petites touches pastelles et surtout par sa maniabilité tout entière dévouée au WiiMotionPlus. Pour son arrivée sur switch, sans surprise le jeu proposera une maniabilité prenant en compte la détection de mouvement avec un Joy-Con pour simuler les coups d'épée et l'autre pour servir de bouclier. la bonne nouvelle c'est que le jeu pourra aussi être jouer de façon classique avec une super idée puisque les mouvements de l'épée seront simuler grâce au stick (à vérifier manette en main)

A l'arrivée, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est un Zelda qui comme presque tous les Zelda depuis Ocarina of Time avait divisé la communauté avant de finalement trouver sa place dans le cœur de la majorité des fans. Certes, le jeu n'est pas exempt de défaut mais c'est un titre unique en son genre rempli de scènes fortes et mémorables et on a hâte de le retrouver, on l'espère plus beau et meilleur que jamais, sur Nintendo Switch. Retrouvez ci-dessous la présentation du jeu par Eiji Aonuma.