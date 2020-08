Nintendo partage une infographie regroupant les titres de plus de quarante jeux indépendants prévus sur Nintendo Switch

Suite à la diffusion du dernier Indie World le 18 août dernier, Nintendo a publié une infographie regroupant les titres de plus de quarante jeux indépendants prévus sur Nintendo Switch dans les jours et semaines à venir. L'occasion de constater une nouvelle fois que la scène indépendante est très riche et diverse et qu'elle est aussi très bien représentée sur la console de Nintendo.

Pour rappel, retrouvez les 20 "Nindies" que Nintendo a mis en vedette lors du dernier Indie World avec les liens menant à nos news dédiées. Plus de détails ICI.

