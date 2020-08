Bear and Breakfast - La maison d'hôte de l'ursidé ouvrira bientôt ses portes sur Nintendo Switch

Qui n'a jamais rêvé de vivre dans la peau d'un ours et de tenir une petite auberge de jeunesse ? Si cette idée ne vous a jamais traversé l'esprit, ce n'est pas le cas en revanche de Armor Games Studio qui nous a présenté ce jour Bear & Breakfast.Attendu courant 2021 en tant qu'exclusivité temporaire sur Nintendo Switch, le titre nous mettra dans la peau de l'ours Hank, qui devra transformer une vieille ruine en coin de paradis pour les touristes.

Il ne tiendra qu'à vous de décorer au mieux votre intérieur pour rassembler le plus de monde possible. Et puisqu'une image vaut mieux que mille mots nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de présentation.