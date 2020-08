Takeshi & Hiroshi : une épopée fraternelle

Aujourd'hui se tenait un événement un peu particulier pour les possesseurs de Nintendo Switch car un Indie World était organisé. Grâce à ce direct, nous avons pu en apprendre plus sur les jeux indépendants à venir sur la console hybride de Nintendo.

Développé par Oink Games, Takeshi & Hiroshi est un jeu tout à fait unique en son genre. Dans le peau d'un apprenti développeur Takeshi, votre but sera de divertir votre petit frère Hiroshi, qui rêve d'aventures mémorables. Il sera de votre responsabilité de choisir quels monstres/obstacles Hiroshi devra affronter dans sa quête. Attention à ne pas créer des situations trop difficiles aux quels cas Hiroshi risque de perdre et à ne pas choisir des situations trop simples pour ne pas que votre petit frère ne perde de l'intérêt pour votre jeu. Retrouvez sans plus tarder la vidéo de présentation du jeu.

Takeshi & Hiroshi sera disponible sur l'eshop de la Nintendo Switch un peu plus tard dans la journée .

Source : Youtube