Card Shark : un jeu basé sur la triche

Aujourd'hui se tenait un événement un peu particulier pour les possesseurs de Nintendo Switch car un Indie World était organisé. Grâce à ce direct, nous avons pu en apprendre plus sur les jeux indépendants à venir sur la console hybride de Nintendo.

Développé par le studio espagnol Nerial, les développeurs derrière Reigns, Card Shark est un jeu basé sur la triche et la tromperie dans les jeux de cartes. Rafraîchissant de par son concept novateur, Card Shark vous apprendra de véritables tours et manipulations de cartes afin de tromper vos opposants et gravir les échelons de la société. Attention cependant à ne pas vous faire prendre. Retrouvez la vidéo de présentation disponible ci-dessous.

Card Shark est prévu pour l'année 2021 sur Nintendo Switch sans plus de précision.

Source : Youtube