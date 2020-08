Subnautica et Subnautica Below Zero feront le grand plongeon sur Nintendo switch courant 2021

Après avoir passionné les joueurs PC depuis sa sortie en janvier 2018, la licence d'exploration sous-marine Subnautica s'apprête à faire le grand plongeon sur Nintendo Switch. Disponible dans le courant de l'année 2021 , ce n'est pas un mais bien deux titres auxquels nous pourrons nous essayer :

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir le jeu en action, nous vous laissons ci-dessous la vidéo de présentation ainsi qu'un bref résumé du premier épisode :

Subnautica est un jeu de monde ouvert, d’exploration sous-marine et d’aventure, actuellement en développement chez Unknown Worlds, le développeur indépendant derrière Natural Selection 2.

Plongez dans un Vaste Monde Sous-Marin

Après un atterrissage catastrophique sur un monde extraterrestre océanique, la seule voie à prendre est vers le bas. Les océans de Subnautica vont de récifs de corail ensoleillés et peu profonds à des fosses abyssales dangereuses. Gérez votre niveau d'oxygène tout en explorant des forêts d’algue, des plateaux, des récifs, et des systèmes de grottes sinueux. L'eau est pleine de vie: une partie utile, mais une grande partie nocive.

Collectionnez, Concevez et Survivez

Après un réveil dans votre vaisseau de secours, il s’agit de trouver de l’eau et de la nourriture, et de développer l’équipement dont vous avez besoin pour explorer, au plus vite possible. Collectez les ressources de l’océan autour de vous. Concevez des couteaux, de l’éclairage, du matériel de plongée, un équipement marin personnel. Descendez plus loin et plus profondément et trouvez des ressources plus rares, afin de concevoir des outils de plus en plus avancés.