Hypnospace Outlaw : surfez sur la toile comme à ses débuts

Aujourd'hui se tenait un événement un peu particulier pour les possesseurs de Nintendo Switch car un Indie World était organisé. Grâce à ce direct, nous avons pu en apprendre plus sur les jeux indépendants à venir sur la console hybride de Nintendo.

C'est Hypnospace Outlaw qui ouvre le bal aux côtés de Hades (ici). Le jeu nous propose de voyager dans le temps plus précisément lors des débuts d'Internet avec ses pointeurs souris, ses GIF groovy, etc. Votre objectif sera fouiller les recoins du Net tout en évitant les virus afin de résoudre des enquêtes numériques de l'Hypnospace. Visionnez sans plus attendre son trailer ci-dessous.

Hypnospace Outlaw sera disponible sur l'eshop de la Nintendo Switch le 27 août 2020 . Si le jeu vous fait de l’œil, sachez que sa démo sera disponible un peu plus tard dans la journée sur l'eshop.

Source : Youtube