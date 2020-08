Torchlight III s'offre un trailer sur Nintendo Switch

Sorti en juin 2020 sur Steam, Torchlight III vient d'annoncer son arrivée sur Nintendo Switch. Attendu dans le courant de l'automne 2020 , le titre s'est laissé découvrir ce jour lors de l'Indie World tenu par Nintendo.

À PROPOS DE CE JEU

Un siècle s'est écoulé depuis les événements de Torchlight II, et l'Empire d'embre est désormais sur le déclin. Dans Torchlight III, Novastraia est à nouveau menacée d'invasion, et il en revient à vous de la défendre contre les néthérims et leurs alliés. Reprenez les armes et bravez la Frontière pour y trouver la renommée, la fortune, mais surtout de nouvelles aventures !

Voyagez à travers la Frontière

Explorez des contrées sauvages seul ou entre amis, faites le plein de ressources pour fabriquer des objets, pénétrez dans des donjons inconnus grâce à des cartes magiques, ou exhibez vos trésors de guerre en ville... Il y a toujours quelque chose à faire sur la Frontière !

Un Fort à construire et à améliorer

L'heure est à la reconstruction ! Érigez votre propre fort et installez-y des ateliers pour améliorer votre équipement, et même rénover le fort pour épater vos amis et le monde entier.