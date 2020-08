Evergate annoncé sur Nintendo Switch

Aujourd'hui se tenait un événement un peu particulier pour les possesseurs de Nintendo Switch car un Indie World était organisé. Grâce à ce direct, nous avons pu en apprendre plus sur les jeux indépendants à venir sur la console hybride de Nintendo.

Développé par Stone Lantern Games, Evergate est un jeu de plateforme 2D type die and retry qui se déroule dans un univers onirique et poétique. Dans la peau Ki, un esprit enfantin, votre objectif sera de traverser l'Au-delà à l'aide de vos différents pouvoirs en résolvant des casse-tête. Sans plus attendre, retrouvez la présentation du jeu ci-dessous.

Evergate sera disponible un peu plus tard dans la journée sur l'eshop de la Nintendo Switch.

