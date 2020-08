Manifold Garden défie les lois de la gravité sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amateur de jeux de casse-tête atypique, William Chyr Studio devrait pouvoir vous combler avec son dernier titre. Manifold Garden vous propose en effet de découvrir un monde emplie d'illusions optiques, où seule votre gestion de la gravité saura vous faire avancer. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 16,19€, nous vous laissons découvrir son descriptif ainsi qu'un trailer ci-dessous.

Manifold Garden est un jeu qui réinvente les lois de la physique.



Redécouvrez la gravité et explorez un magnifique monde escherien à l'architecture impossible. La géométrie se répète à l'infini dans toutes les directions, et toute chute vous renvoie à votre point de départ. Manipulez la gravité pour changer de perspective et voir le monde sous un autre œil. Appropriez-vous les règles de cet univers et restaurez la vie et la végétation dans ce monde stérile.

Caractéristiques clés

Un vaste monde aux visuels saisissants et aux casse-têtes époustouflants.

Manipulez la gravité pour bénéficier de nouvelles perspectives et marchez sur toutes les surfaces visibles.

Explorez de vastes structures architecturales qui se répètent à l'infini.



Manifold Garden a été nominé à plusieurs reprises, y compris dans la catégorie « Premier jeu » par les Game Developers Choice Awards. Il a été sélectionné comme l'un des meilleurs jeux de 2019 par le New Yorker.