A Short Hike prend son envol sur Nintendo Switch

Petite annonce surprise de l'Indie World du 18 août, A Short Hike est un jeu d'aventure épuré nous proposant de partir à l'exploration d'un grand parc pour y déceler tous ses secrets. Que vous choisissiez d'arpenter les routes ou au contraire de sortir des sentiers battus, cette aventure sera à votre image : unique. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous un bref descriptif accompagné d'un trailer de présentation.

Randonnez, escaladez, et planez dans le Parc provincial de Hawk Peak, et découvrez ses paysages paisibles. Suivez les sentiers balisés pour atteindre le sommet, ou explorez le parc comme vous le voulez. En chemin, vous ferez la connaissance d'autres randonneurs, découvrirez des trésors cachés, et profiterez de la nature environnante.

Caractéristiques :