Indie World : ne manquez pas aujourd'hui le Nintendo Direct des jeux indépendants sur Nintendo Switch

C'est un petit rappel pour celles et ceux qui auraient loupé l'info hier : Nintendo diffuse aujourd'hui un nouveau Indie World, une sorte de Nintendo Direct dédié aux jeux indépendants prévus sur Nintendo Switch.

Le dernier Indie World en date a été diffusé en mars de cette année (souvenez-vous) alors que déjà les joueurs attendaient un Nintendo Direct... On y avait vu notamment des images de Blue Fire, Quantum League, Summer in Mara, The Last Campfire, Blair Witch, Sky ou encore de Exit The Gungeon. Des jeux dont pas mal, finalement ne sont pas encore sortis... Alors que nous réserve Nintendo pour ce nouveau numéro (qui devrait durer 20 minutes) ? Rendez-vous ici même dès 18 heures (heure de Paris)