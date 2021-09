Nintendo Direct : à quoi faut-il s'attendre ? Nos prédictions

Les prédictions de la rédaction

On y croyait (presque) plus mais finalement il vient d'être annoncé. Il y aura bien un Nintendo Direct en septembre comme c'est le cas chaque année pour la rentrée. Pendant près de 40 minutes , ce Direct sera "centré principalement sur les jeux Nintendo Switch à sortir cet hiver." Mais à quoi faut-il s'attendre ? On pensait que tous les jeux Nintendo de la fin d'année avaient été annoncés lors du dernier Nintendo Direct de L'E3 2021 (souvenez-vous) et que donc, le catalogue Nintendo pour Noël 2021 se bornerait plus ou moins à Wario Ware Get it Together!, Metroid DREAD, Mario Party Superstars, Pokémon Diamant Étincelant / Perle Scintillante et Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp. Un catalogue somme toute assez conséquent surtout qu'il y a déjà pas mal de jeux tiers et que des DLC sont prévus aussi. Il y a, en outre la sortie de la Nintendo Switch (modèle OLED) ainsi que celle de la mini console Game & Watch : The Legend of Zelda. Bref, si vous êtes fans de Nintendo, vous avez déjà pas mal d'occasions de dépenser vos précieux euros...

Mais avec Nintendo, nous ne sommes jamais à l'abri de surprises. D'ailleurs, au début du mois, Nintendo a rajouté un autre titre à son catalogue de fin d'année sur Nintendo Switch : Cérébrale Académie : bataille de méninges ! La société aurait elle encore d'autres atouts dans sa manche ?

En attendant de le découvrir (ou pas) cette nuit (à minuit ) retrouvez les souhaits et les prédictions de vos trois newseurs préférés (soyons fous)

L'avis de ggvanrom

Le Nintendo Direct de la rentrée est toujours une étape un peu délicate… Nintendo nous propose de redécouvrir les titres qui seront à n’en point douter sous le sapin des joueurs en fin d’année, mais ils se doivent aussi de présenter quelques nouveautés puisque lesdits titres qui sortiront à la fin de l’année sont pratiquement tous connus. Côté souhaits j’avoue ne pas avoir d’attentes particulières. Je pense comme beaucoup de collègues que ce Nintendo Direct sera l’occasion de voir le dernier combattant DLC à rejoindre les rangs de Super Smash Bros. Ultimate. Si j’ignore totalement qui sera ledit personnage, j’avoue que l’idée d’enfin voir débarquer Waluigi comme sorte de récompense après ces années d’attente à le voir apparaître dans le casting serait une introduction idéale. Côté The Legend of Zelda : j’espère encore et toujours que nous aurons le droit à une compilation à la manière de Mario 3D All-Stars, avec les jeux N64 / Gamecube. Et pourquoi pas les remakes d'Oracle of Ages et Oracle of Seasons par Grezzo, en collaboration avec Capcom ? A part cela, je n’attends rien de concret. S’il ne fait nul doute que nous aurons des nouvelles de la Nintendo Switch OLED, de Metroid DREAD et des prochains opus Pokémon, seul Nintendo possède les cartes susceptibles de nous faire rêver en attendant la fin de l’année.

L'avis de Babidu

Quelle joie que d'apprendre l'imminente diffusion d'un Nintendo Direct. Entre les heures qui suivent son annonce et celles qui précèdent sa diffusion, c'est le moment des spéculations.

Pour ce Nintendo Direct de septembre 2021, j'espère avant tout être surpris, trouvant le planning de fin d'année étonnement vide, Metroid DREAD mais à part. Je pense qu'il reste un gros titre de fin d'année non annoncé pour combler le vide entre Pokémon Diamant/Perle et... Légende Pokémon Arceus. Pourquoi pas un Xenoblade Chronicles 3 ou le tant attendu portage de Xenoblade Chronicles X de la mal-aimée Wii U à la rayonnante Nintendo Switch, il serait en effet grand temps que ce titre connaisse la même réhabilitation que Skyward Sword connu en juillet dernier .



J'imagine que nous aurons des nouvelles des jeux d'ores et déjà annoncés pour les mois à venir mais j'aimerais avant tout revoir Splatoon 3, à défaut de revoir le prochain Zelda, cela relève désormais de l'improbable. J'aimerais surtout voir du gameplay multi de Splatoon 3, je préfère découvrir la campagne par moi-même et la révélation de sa date de sortie serait merveilleux, surtout si le jeu sort en début d'année. Je pense que nous aurons enfin les jeux N64 dans l'abonnement Switch Online avec une nouvelle manette N64 pour la Switch.

Nous aurons aussi évidemment des infos sur le second DLC de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau et probablement le reveal du dernier personnage de Super Smash Bros. Ultimate. J'espère aussi être extrêmement surpris par ce personnage, même si Impa d'Hyrule Warriors m'irait très bien. Je pense qu'il serait aussi temps pour Nintendo de révéler l'avenir de la licence Ring Fit ou tout autre jeu "fitness".

J'espère toujours l'annonce d'un Pikmin 4 ou au moins avoir enfin des nouvelles officielles de Pikmin Go, je pense que nous en entendrons parler très très vite.

Je ne serais pas contre (loin de là) l'annonce d'un nouveau Fire Emblem, remake ou tout nouvel épisode ou au moins des nouvelles de la franchise.

Du côté des tiers j'attend des nouvelles de Disco Elysium et d'Outer Wilds sur Nintendo Switch. Quelques surprises serait évidemment aussi les bienvenues.

Au niveau de l'hautement improbable je souhaite très fort le retour F-zero comme d'habitude et j'aimerais que 2022 soit l'année du retour de la licence Battalion Wars abandonnée depuis BWII le second épisode sur Nintendo Wii.

L'avis de Rifraff

Prédire le contenu d'un Nintendo Direct est un exercice délicat. D'un côté, on peut facilement s'enflammer comme un enfant qui écrirait sa lettre au Père Noël et de l'autre, au contraire, on peut être tenté de rester très mesuré tant par le passé, les déceptions ont été nombreuses. Cette fois-ci, cependant, c'est un peu différent car Nintendo a déjà dévoilé pas mal de choses pour la fin d'année et on sait plus ou moins ce qui nous attend. On peut ainsi légitiment penser qu'on découvrira l'ultime combattant (si tant est que ce soit vraiment le dernier) de Smash Bros (et, personnellement, je vote toujorus pour la Barre de Pong) Peut-être que dans la foulée, Nintendo pourrait dévoiler une version Ultime du jeu, ce qui ferait un titre de plus à mettre su sa liste de cadeaux de fin d'année. On s'attend tous aussi à voir déferler la Vague 2 du pass d' Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau. Mais il y a aussi l'hypothétique GROSSE mise à jour d'Animal Crossing : New Horizons qui pourrait ajouter de nouvelles activités, de nouveaux lieux à visiter et de nouvelles options de personnalisations. En même temps, vu le succès du jeu et ses mécanismes, je me demande si Nintendo a vraiment intérêt à proposer du contenu supplémentaire gratuit et s'il ne sera pas tenter par un pass d'extension payant qui ferait rentrer de l'argent dans les caisses. Il me semble de toute façon évident que Nintendo va capitaliser tôt pou tard sur le succès de la licence AC et qu'on aura droit sur Switch à un autre jeu comme Animal Crossing : Happy Home Designer par exemple.

Il y a déjà pas mal de jeux Nintendo annoncés pour la fin d'année donc découvrir de nouveaux "grands" jeux Nintendo pour 2021 pourraient sembler à priori peu probable. Seulement, à y regarder de plus près, les jeux annoncés ne sont pas vraiment des jeux en capacité de faire la promotion de la Switch OLED. Certes, la console semble former un beau duo avec Metroid DREAD mais à part lui, il n'y a pas grand chose qui puisse servir la promotion du modèle OLED. On peut donc penser que Nintendo pourrait proposer d'autres jeux "gamers" avec de "beaux" graphismes qui ressortiraient bien sur le bel écran OLED. Dans cet esprit, comme Babs, je vois bien un remaster de Xenoblade Chronicles X. C'est un super jeu, qui sur Wii U était très beau et qui se glisserait parfaitement dans la stratégie de communication de Nintendo autour de la Nintendo Switch OLED.

Sinon, j'imagine bien aussi une boîte réunissant The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD, les deux remasters de la Wii U. Il est vrai que beaucoup d'observateurs pensent que Nintendo gardent les deux jeux sous le coude de façon à anticiper un report probable de Breath of The Wild 2 mais avouez que ce serait vraiment une belle surprise que Nintendo les annonce pour une sortie dans la foulée comme la société l'avait fait avec les Mario 3D dans Super Mario 3D All-Stars.

Après si Nintendo présente de nouveaux jeux, je pense que ce sera pour une sortie au cours du premier trimestre 2022 . Là encore, toujorus pour mettre en valeur l'écran OLED, je vois bien une présentation et une date proche pour Bayonetta 3 mais aussi pour Splatoon 3. Je pense que le jeu aurait du sortir en 2020 (à cause des vœux) mais que la crise mondiale liée au coronavirus en a décidé autrement. Donc, il ne serait pas totalement dingue d'imaginer une sortie de Splatoon 3 en janvier ou en février. J'aimerai aussi découvrir un nouveau Kirby car il fait aussi partie des personnage très apprécié du Nintendoverse- mais en même temps, il y en a plein !

Evidemment comme les autres, je m'attend à ce que les jeux Game Boy et Game Boy Color débarquent sur le Nintendo Switch Online. J'aimerai bien aussi les jeux NDS mais à priori ce sera plutôt les jeux N64. Et si c'est le cas, évidemment, on peut s'attendre à une manette N64. Pour autant, cela ne m'étonnerait pas que la Switch OLED soit accompagnée d'une nouvelle manette Switch Pro. Du côté des indépendants et des tiers, j'espère aussi de belle surprises, des sorties dans la foulée et des démos. Peut-être enfin l'arrivée de GTA sur Switch ? Ou encore de Tomb Raider ? Cela fait longtemps aussi qu'on a plus de nouvelles de Fall Guys et de Genshin Impact . Bref, Nintendo a une fois de plus l'occasion de nous surprendre et de nous faire rêver mais aussi de présenter vraiment ses jeux, ses consoles et ses packs pour les fêtes mais aussi pour l'année prochaine. Il y a tellement de jeux... Sans parler des applications qui font toujours défaut, de la mise à jour qui ajouterait les thèmes, les dossiers et la fonction grille-pain... Mais malheureusement, je dois arrêter là car ma lettre au père au Noël commence à devenir trop longue !