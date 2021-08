[Rumeur] GTA (Grand Theft Auto) débarquerait enfin sur Nintendo Switch ?

Si la Nintendo Switch a un catalogue de plus en plus conséquent, il y a encore des licences qui lui font défaut comme Tomb Raider, Kingdom Hearts ou encore... GTA. Quoique pour cette dernière, ce ne sera à priori, plus vrai dès la rentrée . En effet, c'est Kotaku qui nous apprend la bonne nouvelle : la célèbre licence de Rockstar va enfin débarquer sur une console Nintendo. Alors attention, n'espérez pas un portage de GTA V et encore moins de GTA VI. Il s'agit "seulement" d'une compilation contenant les trois GTA de l'ère PS2 : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto San Andreas en version remasterisée. Des jeux jamais sortis sur console Nintendo et qui restent aujourd'hui encore de vraies références dans leur genre... Ce GTA Trilogy Remastered n'a pas encore été annoncé officiellement et il n'a donc pas encore de date de sortie. Cependant, Kotaku assure que Rockstar vise une sortie pour le mois d'octobre / novembre 2021- tout du moins pour les versions consoles.. Evidemment on attend une annonce officielle.

GTA Trilogy Remastered devrait débarquer cette année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. La compilation devrait aussi être portée sur PC, Stadia et téléphones mobiles.