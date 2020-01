Un message secret caché dans les vœux de Splatoon

C'est la période des vœux et le compte Twitter de Splatoon au Japon, a comme beaucoup d'autres, souhaité une bonne année aux joueurs avec une jolie illustration... Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que certains remarquent que le reflet de 2020 sur la mer donnait S.O.S ! Mieux : en scrutant les vagues de plus près, d'autres ont relevé que l'on pouvait y lire clairement le message suivant :save our salmons / sauvez nos saumons ! Alors que se prépare-t-il dans le monde de Splatoon ? Wait and see...