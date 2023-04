Zelda: Tears of the Kingdom X Splatoon - Le tant attendu festival collaboratif entre les deux licences légendaire est enfin annoncé

C'est historique, après un festival collaboratif avec Pokémon Écarlate et Violet en amont de la sortie de cette nouvelle génération, Splatoon 3 vient d'annoncer le Festival collaboratif avec la licence Zelda tant attendu juste à temps pour la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom le 12 mai prochain .

Du samedi 6 mai prochain à partir de 2 heures du matin jusqu'au lundi 8 mai à la même heure , vous allez pouvoir défendre vos couleurs et la légende de Zelda dans Splatoon 3. Entre le bleu de la Sagesse, le rouge de la Force et le vert du Courage, il vous faudra choisir une équipe et vous allier au choix avec Zelda, Ganondorf ou Link pour gagner ce festival. Pour l'occasion, le canyon aux colonnes arborera une triforce du plus bel effet en son centre ! Quel sera donc votre choix ? Force, Sagesse ou Courage ?

