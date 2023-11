The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom entre à l'université pour servir de base à un cours d'ingénierie

Longtemps attendu, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est désormais (presque) de l'histoire ancienne. Le jeu est un formidable succès et déjà l'épisode de Zelda le plus vendu derrière Zelda Breath of The Wild avec 19.50 millions exemplaires vendus dans le monde (voir ici). Cependant, chez les fans, six mois après sa sortie, le jeu divise. Si certains sont émerveillés et continuent d'y jouer, d'autres lui reprochent de n'être qu'un super DLC d'un titre qui n'avait déjà pas grand-chose à voir avec un Zelda.

C'est un débat quasiment sans fin entre les "pro" et les "anti". Mais quoiqu'on pense du jeu, impossible de ne pas louer sa construction savante et sa réalisation exemplaire. D'ailleurs, le jeu est tellement bien réalisé et son moteur physique tellement sophistiqué que le jeu vient de faire son entrée à l'université !

En effet, Ryan D. Sochol, professeur d'université du Maryland, a décidé de l'utiliser comme base d'un nouveau cours d'ingénierie révolutionnaire. En septembre dernier , le professeur, épaté par ce que le jeu avait à offrir, à lancé un nouveau cours nommé "The Legend of Zelda : A Link to Machine Design", incitant les élèves à créer et tester différentes machines, robots et véhicules dans le jeu, en utilisant le pouvoir "Emprise" de façon à acquérir de l'expérience en matière de conception et de prototypage.

Les premiers élèves ont ainsi créés différentes machines dont un robot capable d'évoluer sur terre et sur l'eau, et ils ont organisé des courses pour tester la vitesse de leurs machines. Ryan D. Sochol précise que les machines créées ne sont pas forcément utiles pour terminer le jeu mais elles "permettent d'enseigner l'ingénierie de la manière dont elle devrait idéalement être enseignée, c'est-à-dire comme quelque chose d'engageant, de stimulant, d'excitant et d'amusant".

D'après le doyen, Samuel Graham Jr, ce cours illustre aussi un nouveau mouvement dans l'enseignement supérieur qui vise à intégrer les jeux vidéo et la réalité augmentée dans la salle de classe. Le cours The Legend of Zelda : A Link to Machine Design a d'ailleurs suscité, on s'en doute, un vif intérêt de la part des étudiants avec une liste d'attente deux fois supérieure à la normale et il devrait, à l'avenir, être proposé tous les semestres. Pour en savoir plus, voir la présentation du projet (en anglais- ici) et une vidéo des cours ci-dessous.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

