Zelda : Breath of The Wild 2 : de nouvelles enseignes ajoutent le jeu à leur catalogue Nintendo Switch

Depuis son annonce surprise et la présentation d'un court trailer, la suite de The Legend of Zelda Breath of The Wild est restée très discrète, laissant la place aux rumeurs les plus débridées. Depuis, les joueurs se demandent quand ils pourront enfin mettre la main sur le précieux jeu. Si pour l'instant nous n'en savons toujours rien, les choses continuent de bouger autour du titre puisque, après avoir été listé sur différents sites marchands, voilà que le jeu fait son apparition sur deux nouvelles enseignes allemandes : Saturn et Amazon.de. Alors évidemment, cela ne veut rien dire, le jeu est aussi listé sur Amazon.fr et quelque part il est normal d'avoir déjà en référence ce genre de "gros" titre...

Mais cela s'ajoute aux autres dernières rumeurs, au Nintendo Direct "attendu" pour cette semaine ou encore au mystérieux briefing prévu peu après et surtout à la sortie d'un nouveau modèle de Nintendo Switch pour l'année prochaine.

Alors, Nintendo va-t-il présenter le prochain Zelda d'ici peu et annoncer sa date de sortie ? Comme toujours, le mieux est d'attendre patiemment... En attendant, n'hésitez pas à lire notre résumé des sorties possibles pour les fêtes 2020 sur Nintendo Switch ICI

