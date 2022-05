Zelda BOTW 2 : de nouvelles infos sur la suite de Zelda Breath of The Wild dévoilées par un doubleur du jeu

***ATTENTION SPOILER ALERT***

C'est bien connu : la nature a horreur du vide. Comme Nintendo tarde à nous donner des infos officielles sur Zelda BOTW 2, la suite tant attendue de The Legend of Zelda Breath of The Wild désormais attendue au printemps 2023, les fans se raccrochent au moindre détail pour élaborer des théories et tenter de deviner ce que Nintendo leur a concocté. On vous en a déjà fait la synthèse dans une news spéciale qui regroupe un peu tout ce que l'on sait jusqu'à présent (lire ici.) Et si pour le moment tout cela n'est que pure spéculation, certains points pourraient avoir été confirmés par un doubleur italien du jeu lors d'une interview organisée par des fans. Alors attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Le doubleur en question s'appelle Pietro Ubaldi et c'est la voix italienne de Daruk, le Prodige des Gorons dans The Legend of Zelda Breath of The Wild mais aussi dans Zelda BOTW 2. En effet, ce dernier confirme (alors qu'on imagine qu'il est sous NDA) qu'il a repris son rôle de Daruk dans Zelda BOTW 2. L'acteur révèle aussi qu'il interprète un autre rôle dans le nouveau jeu : celui de "l'ancêtre de Daruk" ! Pietro Ubaldi ne se souvient plus de son nom (imaginez-vous que sinon il nous l'aurait donné !) mais il peut confirmer qu'il ne s'agit pas de Darunia, le Goron que l'on connaît depuis The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Alors on imagine que depuis, il a reçu un petit coup de téléphone voire un petit coup derrière la tête suite à une visite inopinée des Yakuzas de Nintendo mais ce qui est dit est dit. L'ancêtre de Daruk sera présent dans Zelda BOTW 2 !

Evidemment, on ne peut que repenser aux théories évoquées ici mais aussi à la fameuse tapisserie montrant manifestement le combat contre le mal d'une princesse et d'un preux chevalier au Royaume d'Hyrule qui se serait déroulé 100 ans avant les évènements funestes de The Legend of Zelda Breath of The Wild (en fait 200.) On pense aussi à la peinture rupestre montrant un guerrier muni d'un trident vu dans l'un des trailers de Zelda BOTW 2 et qui est, peut-être, Ganondorf à moins que ce ne soit... Link ?

Quoiqu'il en soit, savoir que le jeu inclura "l'ancêtre de Daruk" (et peut-être d'autres ancêtres...) ne peut que relancer les débats sur un possible saut dans le temps pour réparer une erreur et/ou éviter une catastrophe dans le présent. Ainsi, la légende racontée dans le premier jeu serait le sujet du second. Evidemment "l'ancêtre de Daruk" peut aussi simplement apparaître dans une évocation ou un flashback... En attendant d'en savoir plus, on vous laisse vous faire votre propre avis en vous renvoyant encore une fois à notre article spécial.

Zelda BOTW 2 est attendu au printemps 2023 . Plus d'infos avec nos news précédentes et les liens ci-dessous.

Source : Eurogamer