Zelda BOTW 2 : théories et détails sur la suite de The Legend of Zelda : Breath of The Wild

C'est officiel, il va falloir attendre encore (au moins) un an avant de pouvoir jouer à la suite de The Legend of Zelda Breath of The Wild. Nintendo a besoin de plus de temps pour faire du jeu "une expérience résolument spéciale" et peut-être aussi, pour pouvoir le porter sur une hypothétique Super Nintendo Switch, pour une sortie simultanée... En même temps, ce n'est pas comme si Nintendo ne nous avait jamais fait le coup ! En attendant, on essaie de réunir à peu près tout ce que l'on sait sur le jeu... Autant dire pas grand chose ! Seulement deux teasers ont été publiés jusqu'à présent et les informations sont plutôt rares... On vous a déjà détaillé tout ce que l'on sait sur le jeu avec notre news spéciale que vous pouvez retrouver ici. Mais à l'occasion de l'annonce du report de cette suite tellement attendue et de deux nouvelles courtes séquences du jeu publiées par Nintendo, on fait le point sur l'histoire (possible) du jeu et on complète notre argumentaire.

Jeu de main...

Link et Zelda

A priori, le héros du jeu sera une fois encore, Link, celui de Breath of The Wild. Il y avait un doute sur la possibilité qu'il y ait deux temporalités et donc deux Link comme dans The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur N64, par exemple. C'est toujours possible mais Nintendo a fait en sorte de nous montrer le visage du Link en toge et aux longs cheveux qui avait intrigué lors du deuxième teaser. Quant à l'idée d'avoir un Link non genré, comme Fenyx dans Immortals Fenyx Rising par exemple, même si c'est dans l'air du temps (et que quelque part cela irait dans le sens de laisser une liberté totale aux joueurs-euses) cela ne serait pas raccord avec les jeux précédents.

Zelda est aussi de retour évidemment mais avec les cheveux courts. Dans Breath of The Wild, sa présence était limitée a des souvenirs qui, comme le reste, n'étaient pas imposés et que vous pouviez donc manquer. Son action dans "le présent du jeu" était sinon assez mince. En même temps, même si son nom est celui de la licence, Zelda a un rôle souvent très limité. Peut-être qu'un jour Nintendo offrira à Zelda son propre jeu (qui s'appellera The Legend of Link, évidemment) mais dans cette suite, il semble au moins qu'elle vive une aventure avec Link dans les souterrains. C'est sûrement le début du jeu mais pas forcément non plus. Il semble aussi qu'elle soit appelée à disparaître dans un gouffre (c'était ça ou se faire kidnapper, au choix.) Pourtant, là encore, difficile d'en tirer une conclusion car cela peut être une vision, un rêve ou une prémonition... Les Zelda commencent souvent avec un Link endormi et parfois aussi par un rêve. La princesse Zelda s'est ainsi déjà fait manger par le Banni dans The Legend of Zelda: Skyward Sword​...

Momie Dearest

On retrouve en tout cas Link et Zelda en expédition dans des souterrains alors que (ce qui semble être) la Malice se répand un peu partout. Après s'être désaltérés et avoir franchi une passerelle, ils arrivent devant une momie qui est probablement celle de Ganondorf et qui est littéralement clouée par un bras lumineux d'où s'échappe une magie verte qui fait office de sceau... On ne sait pas pourquoi mais le sceau est brisé et la momie se réveille... Alors que se passe-t-il exactement ? On va essayer de procéder par ordre. Comme Zelda BOTW 2 est la suite directe de Breath of The Wild, il faut se souvenir que dans le premier jeu, Link combat la résurrection de "Ganon, le Fléau". Ganon y est décrit comme "plein de Malice", une substance violacée qui se répand partout, anime et pervertit les êtres et les choses. Ganon ressurgit suite à une prophétie : "La Terre porte les traces de la résurrection imminente de Ganon, le Fléau; mais dans ses entrailles, elle cache aussi le moyen de le juguler." C'est d'ailleurs en interprétant cette prophétie que le Roi d'Hyrule a entrepris des recherches et mis à jour les Créatures Divines et les Gardiens... Une erreur car lorsque tout d'un coup, "Ganon le Fléau va ressurgir "des fondations même du château d'Hyrule" il va pouvoir facilement, grâce à la Malice, prendre le contrôle des Gardiens et des Créatures Divines. Cependant, ne flippez pas (si vous n'avez pas fait le jeu) à la fin de Breath of The Wild, Zelda et Link pulvérisent Ganon le Fléau et tout semble redevenir tranquille.

Pour autant, cette Malice venait bien de quelque part... Cela peut-être le point de départ de Zelda BOTW 2... Link peut aussi faire un rêve prémonitoire qui le conduit à entreprendre un périple dans "les fondations même du château d'Hyrule" afin d'arriver jusqu'à l'origine du mal qui y a été emprisonné. Alors pour le moment, on suppute que la momie est en fait Ganondorf (de son vrai nom Ganondorf Dragmire.) Pour rappel, Ganon, l'ennemi initial de Link depuis le premier Zelda, est en réalité la forme animale de Ganondorf, le Roi des Gerudo. Ganondorf est apparu pour la première fois dans Ocarina of Time. C'est un sorcier démoniaque très puissant qui cherche le pouvoir ultime en s'emparant de la Triforce. Ganondorf n'est pas présent et de mémoire, pas évoqué dans Breath of The Wild. Et à ce jour, Nintendo n'a rien dit sur son retour dans Zelda BOTW 2 mais cela aurait du sens (puisque Ganon était dans Breath of The Wild.) Par ailleurs, dans le premier trailer publié, Zelda et Link passent à côté d'une peinture rupestre montrant un guerrier muni d'un trident- l'arme de Ganon dans les premiers jeux. On remarque aussi que la momie porte des boucles d'oreilles arborant le motif des Gerudo... On peut donc supposer que dans Breath of The Wild, grâce à la Malice qui s'échappait de son corps emprisonné dans les méandres du château, Ganondorf a pu prendre sa forme bestiale et le contrôle des reliques... Désormais, Ganondorf prend la main- si j'ose dire...

​Arm of Darkness

A ce stade, il est cependant assez difficile de construire une histoire cohérente car la chronologie des évènements n'est pas claire. Avec les mêmes images des deux trailers (et des poussières) publiés, on peut élaborer plusieurs histoires. Encore une fois, les Zelda commencent souvent par un Link endormi et/ou un rêve. Il est donc possible aussi que les images tirées des différents trailers contiennent des images tirées d'un rêve de Link ( ou de Zelda.) Link pourrait par exemple faire un cauchemar dans lequel Ganondorf se réveille et fait s'élever le château d'Hyrule dans le ciel, provoquant la chute de Zelda dans le vide... Le rêve pourrait se terminer par Link rattrapé par la main de lumière.

Quoiqu'il en soit, qu'il y ait un cauchemar et qu'il se passe ainsi ou pas, Link et Zelda vont probablement partir en expédition dans les souterrains du château pour voir si Ganondorf y est toujours emprisonné. En partant de ce postulat, on peut oser cette chronologie parmi d'autres possibilités :

Link et Zelda arrivent au fond des souterrains et constatent que la momie de Ganon est toujours clouée par le mystérieux bras d'où s'échappent des runes... Pour une raison X, le sceau est brisé... Peut-être est-ce Link qui par une manipulation provoque le désastre ou alors le désastre était annoncé et inévitable.. Quoiqu'il en soit, la momie ouvre les yeux et la malice se propage partout. Des crevasses apparaissent et Zelda chute dans le vide. Cette fois, Link la rattrape in extremis (puis la lâche ?) Le bras de Link est alors submergé par la malice... Ganon est peut-être en train de prendre possession du corps de Link ou alors simplement de le corrompre... Dans tous les cas, on peut penser que le bras droit de Link se fait posséder par la malice avant que la magie verte du bras lumineux n'intervienne et ne contienne sa dangerosité (peut-être grâce à l'étrange harnachement qui enserre le bras de lumière.) D'ailleurs, on remarque dans certaines séquences, une sorte de tatouage qui part du bras et se répand sur l'épaule de Link. Peut-être une infection, une malédiction ou au contraire une protection. Le tatouage reproduit à priori les formes qui encerclent le bras de lumière. Manifestement ce bras et cette main sont très importants dans l'histoire et le gameplay du jeu. Grâce à ce bras étrange dont on remarque un sigle sur le dos de la main, Link dispose d'ailleurs de pouvoir spéciaux (qui devraient remplacer les modules de la tablette Sheikah) comme celui qui permet de viser un objet et de lui faire remonter le temps- voir notre autre news dédiée. Une histoire prometteuse même si elle nous rappelle quelque chose... En effet, si vous êtes fan de Miyazaki, cette histoire de bras ensorcelé, ne peut pas ne pas vous faire penser à Ashitaka, le héros de Princesse Mononoke qui après avoir tué le Dieu sanglier, rendu fou par une entité démoniaque voit son bras gangréné par cette force...

Ce qui interpelle, c'est que Link se retrouve avec un bras maléfique alors que la momie est retenue par un bras de lumière... C'est quand même une drôle de coïncidence. Est-il possible que ce soit le même bras ? Voir le même bras dans deux temporalités différentes- même si la main de lumière est vraiment horrible ? A partir de là, on peut retenir deux possibilités : soit Ganondorf se réveille et envoie le château et d'autres parties d'Hyrule dans le Ciel, et Link part à sa poursuite; soit Link est envoyé dans le passé pour affronter Ganondorf (avant qu'il ne devienne une vieille momie) et réparer ce qui a été défait ou mal fait à la base- peut-être même accompagné par Zelda. Dans Breath of The Wild, lorsque le Roi raconte l'histoire à Link, il prend la peine de préciser que 100 ans auparavant (ou plutôt 200 ans puisque 100 ans sont passés) il y avait déjà une princesse et un preux chevalier au Royaume d'Hyrule qui s'étaient battus contre le mal... Ce serait amusant de se rendre compte qu'il s'agissait en réalité des mêmes Link et Zelda. Bon ce serait un peu tordu mais pourquoi pas ?

L'épée dans l'au-delà

Dans les nouvelles images de l'annonce du report, on voit clairement que la main droite de Link est celle de Ganon- ou en tout cas une main diabolique qui ressemble à celle de la momie que regarde Zelda dans le premier trailer. On voit aussi pour la première fois, la Master Sword. Une Master Sword corrompue du plus bel effet. On ne sait pas si c'est sous l'effet de la main que cette épée de légende se retrouve ainsi ou si c'est simplement une version démoniaque de la Master Sword. Dans Breath of The Wild, l'épée est entourée d'un halo bleu en présence du mal, ou plutôt de la Malice et sa puissance est doublée. Contrairement aux autres armes du jeu, la Master Sword ne se brise pas mais son utilisation est limitée à un nombre de coups. L'épée "s'éteint" d'une certaine façon, et il faut attendre plusieurs minutes pour qu'elle se "recharge". On peut alors imaginer le même genre de procédé pour cette suite. L'épée se dégraderait au fur et à mesure jusqu'à devenir inutilisable. Il faudrait alors la purifier d'une manière ou d'une autre (pourquoi pas dans la sphère de lumière que l'on voit près de Link) pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Il est aussi possible que l'épée soit maudite et ne puisse être tenue que par une main démoniaque.

Depuis que l'on sait qu'il y a des îles volantes dans le jeu, beaucoup de fans font le lien avec Skyward Sword​. La Master Sword y avait alors un grand rôle puisqu'on assistait quasiment à sa création. Elle était aussi indispensable pour défaire le boss final- contrairement à Breath of The Wild. L'épée était aussi personnifiée par un esprit mutin nommé Fay. Dans Skyward Sword, on découvrait aussi une version démoniaque de l'épée, la Lame maléfique qui était elle aussi personnifiée par un esprit... Faut-il s'attendre à revoir ces esprits ? Des fans ont remarqué qu'il était fait allusion à l'esprit de la Master Sword à deux reprises dans Breath of The Wild notamment lors l'un des derniers souvenirs de Zelda. Alors que Link "s'éteint", l'épée s'allume comme pour signifier qu'il y a encore de l'espoir et on entend clairement, le son qui accompagne les apparitions de Fay.

Le ciel peut atteindre

On ne sait pas encore si le jeu sera beaucoup plus scénarisé et imposera des points de passages obligatoires ou si on sera libre de jouer comme on l'entend pour, par exemple, aller se confronter au boss final sans avoir enclencher les différents arcs de l'intrigue principale. Certes, les premiers teasers semblent esquisser une intrigue plus développée mais en même temps si vous vous souvenez de l'extraordinaire premier trailer de Breath of The Wild publié par Nintendo (et qui donne toujours, cinq ans plus tard, son lot de frissons) c'était aussi l'impression qu'on avait avec le premier jeu. Pour autant, on a du mal à croire que Nintendo reviendra en arrière. Dans Breath of The Wild, une fois passé le Plateau, le joueur a obligatoirement tout ce qu'il faut pour résoudre toutes les énigmes et n'est donc en théorie plus jamais bloqué par quoique ce soit. Certes, sans certains objets ou tenues, certains passages sont plus compliqués que d'autres et lorsqu'on a moins de cœur de vie, on est plus vulnérable mais théoriquement, on peut s'adapter et survivre à tout. Breath of The Wild a donné une autre ampleur au terme bac à sable, et ce serait étrange de revenir à une formule plus classique ou il faut tel objet pour abattre tel monstre ou trouver impérativement une clé pour ouvrir une porte. En même temps, les joueurs sont demandeurs (notamment de donjons comme à la grande époque) et peut-être que Nintendo voudra les combler- pourquoi pas avec des sous-quêtes plus classiques ?

Un lien entre les mondes

Dans Zelda BOTW 2, on devrait retrouver le terrain de jeu de Breath of The Wild mais transformé et agrémenté d'îles volantes. On ne sait pas d'où viennent ces îles. Si c'est la conséquence d'un cataclysme provoqué par ganondorf ou si on se retrouve à l'époque de la Déesse Hylia. Pour rappel, il est dit dans Skyward Sword que c'est la déesse Hylia qui, en guerre contre l'Avatar du néant a envoyer tous les habitants et la Triforce dans le Ciel... Quoiqu'il en soit en étendant le terrain de jeu au cieux, cela donne une toute autre dimension au jeu puisqu'il ne s'agit plus d'explorer le sol mais aussi les nombreuses îles qui constellent le ciel. Les îles ne se trouvent pas toutes à la même hauteur et certaines semblent très hautes au point qu'on ne voit plus la terre. Alors pourra-t-on accéder assez rapidement à ces îles lointaines ou agiront elles comme une barrière empêchant le joueur d'aller trop vite en besogne ? Peut-être faudra-t-il apprivoiser des animaux volants style Célestrier ou autre pour pouvoir y accéder ou trouver des points de téléportation. Dans le second teaser, on a vu Link pouvant s'élever dans le ciel comme une goutte d'eau qui "tomberait à l'envers" et passer ainsi à travers les îles pour les atteindre. Un pouvoir qui manifestement vient du bras de Link (qui s'éclaire) et qui pourrait facilité la connexion entre le sol et les îles volantes. On a vu aussi Link sauter dans le vide et tomber en chute libre à la manière de Link dans Skyward Sword. Dans Skyward Sword, ces chutes libres étaient des séquences particulièrement trippantes même si elles étaient limitées. En effet, dans le Ciel, il fallait appeler dans les temps son Célestrier, sinon on était repêché et sur la terre, le parachâle s'activait automatiquement pour éviter de finir claqué au sol. Si on a pas encore vu de parachâle dans Zelda BOTW 2, la paravoile est par contre de retour. Seulement, elle sert à planer et dans les séquences ou Link saute en chute libre, il semble n'avoir aucun équipement, à moins d'utiliser un élément de sa tunique au dernier moment. Donc, comment Link atterrit lorsqu'il saute ainsi ? Mystère... Sinon, peut-être qu'il existe un autre module à activer ou alors Link pourra peut-être appeler une monture quelconque.

L'idée que cette suite puisse avoir un lien avec un autre jeu de la Legend, Zelda: Skyward Sword​, est très excitante. Ce serait la première fois qu'un jeu ferait le lien avec deux autres. On le voit, Zelda BOTW 2 s'annonce assez tentaculaire surtout lorsqu'on réalise qu'on a encore rien vu. On ne sait pas, par exemple, si Link aura appris à nager en cinq six ans. C'est l'une des petites frustrations de Breath of The Wild. Link ne peut pas nager longtemps et encore moins plonger pour découvrir ce qui se cache sous la surface​. Alors, en plus du Ciel, le jeu nous permettra-t-il de découvrir les profondeur des lacs et des rivières d'Hyrule ? Nous avons encore (au moins) un an pour le découvrir. Nul doute que d'ici là, Nintendo aura partagé d'autres infos avec nous. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à partager avec nous vos théories en commentaires.

Zelda BOTW 2 est attendu au printemps 2023. Plus d'infos avec nos news précédentes et les liens ci-dessous.

