Zelda Breath of The Wild : en fait, Link ne sait pas tirer à l'arc

On savait que "Les blancs ne savent pas sauter", on apprend aujourd'hui que Link ne sait pas tirer (à l'arc.) Ce sont nos confrères de Polygon qui ont déniché "l'information" sur TikTok (l'indispensable nouvelle source d'information qui fait passer l'AFP pour un ramassis d'idioties sans importance.) Alors que beaucoup de joueurs de The Legend of Zelda Breath of The Wild pensaient que Link était un archer d'exception, une instructeur d'un centre d'archerie montée (ou l'on apprend à tirer à l'arc depuis un cheval) situé aux Etats-Unis, dans l'Oregon est tout coup venu nous faire son professeur Rollin qui a toujours quelque chose à dire. En fait, il semblerait que Link ne tienne pas son arc de la bonne façon. La technique qu'utiliserait Link, dite des "deux doigts inversés" serait même "vraiment nulle" et empêcherait d'exécuter un tir précis. En résumé, amusez vous avec The Legend of Zelda Breath of The Wild mais ne faîtes pas ça chez vous les enfants.

Pour mieux comprendre le "problème", retrouvez les deux vidéos ci-dessous. Et si vous voulez savoir comment s'en sortent d'autres héros et héroïnes de jeux vidéo et de films, rendez-vous sur la page TikTok du centre.

Pour rappel, pour tout savoir sur The Legend of Zelda: Breath of The Wild, rendez-vous sur nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête ! Quant à la suite du jeu (dans laquelle, peut-être Link aura fait des progrès), elle est toujours prévue cette année .

Source : Polygon