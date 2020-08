Nintendo annonce un mystérieux briefing le 16 septembre prochain

Nintendo vient d'annoncer la tenue d'un briefing le 16 septembre prochain à Tokyo. Pas plus de détails pour le moment si ce n'est que Nintendo a préféré annoncer la couleur en précisant qu'il ne fallait pas s'attendre à des annonces et à découvrir de nouveaux produits et services... Cependant, une réunion hébergée par Nintendo mi-septembre est surprenante. Peut-être que la firme fera le point sur l'impact de la crise du Coronavirus ? Ou alors, des informations auront été divulguées officiellement juste avant- un Nintendo Direct (on en revient toujours là) ou "une annonce, et Nintendo fera le point ensuite lors de ce briefing...

Vu la stratégie actuelle de Nintendo et le flou dans lequel les fans se trouvent en ce qui concerne la fin d'année sur Nintendo Switch, tout est possible. Evidemment, on en reparle dès que d'autres infos nous parviennent.

Nintendo just announced that it will have a Management Briefing Session on 16th Sept in Tokyo, but also said no new products, services etc will be announced then. Direct before then? Would hope so.