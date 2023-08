Une Nintendo Switch OLED rouge - Edition Super Mario pourrait être annoncée lors du Nintendo Direct

Jeudi 31 août à 16h (heure de Paris) Nintendo nous invite à en apprendre plus sur Super Mario Bros. Wonder, le nouveau jeu de plateforme 2D de notre plombier préféré, dans un Nintendo Direct spécial de 15 minutes (voir ici). Si on peut s'attendre à découvrir de nouveaux aspects du jeu, peut-être à propos d'éventuels modes en ligne ou des fameux "achats en jeu" repérés sur le net, il se pourrait aussi que le Nintendo Direct spécial présente une Nintendo Switch - Modèle OLED rouge, édition Mario.

C'est en tout cas ce que prétend billbil-kun du site Dealabs Magazine. Bien qu'il ne partage pas d'images, pour éviter, on le comprend aisément, quelques désagréments, billbil-kun donne malgré tout des précisions sur ce nouveau modèle qui devrait simplement proposer une station d'accueil et des Joy-Con rouges, sans motifs particuliers (et sans inclure le jeu). Le prix devrait, par ailleurs, être le même que la Nintendo Switch - Modèle OLED de base, entre 310 et 349,99€ selon les enseignes.

Pour en avoir le cœur net (ou pas), rendez-vous, au plus tard, jeudi 16h lors du Nintendo Direct spécial Super Mario Bros. Wonder. En attendant, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressé par ce nouveau modèle de Nintendo Switch - Modèle OLED dans les commentaires.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est attendu le 20 octobre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Lire aussi :

,

Source : Dealabs