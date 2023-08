Un Super Mario Bros. Wonder Direct annoncé pour le 31 août 2023

Alors que l'on tablait sur l'arrivée d'un Nintendo Direct dans le courant du mois de septembre, Nintendo vient de prendre tout le monde de court en annonçant sur Twitter un Super Mario Bros. Wonder Direct. Nintendo nous donne ainsi RDV le 31 août 2023 à partir de 16h00 sur leur page Youtube pour un direct qui durera une quinzaine de minutes, et qui nous permettra d'en apprendre davantage sur la nouvelle aventure en 2D de Mario qui sera disponible le 20 octobre 2023 . Nous en apprendrons certainement davantage sur le nouveau mode en ligne rapidement abordé par Nintendo ainsi que sur les nouveaux personnages et transformations aperçus dans le trailer du jeu.

