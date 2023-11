Super Mario Bros. Wonder s'expose à la gare Montparnasse

Super Mario Bros. Wonder vient de sortir et c'est déjà un carton planétaire avec 4,3 millions d'exemplaires vendus (voir ici). Il faut dire que, même si le jeu est très réussi, Nintendo a mis le paquet niveau communication. Dans les villes ou dans les métros, impossible de ne pas tomber sur une des nombreuses affiches publicitaires du jeu.

Super Mario Bros. Wonder est partout, et notamment, à la gare Montparnasse avec une affiche événementielle géante. Si vous habitez Paris ou connaissez un peu la ville, vous savez peut-être que la station de métro de la gare cache un trottoir roulant assez impressionnant de plus de 180 mètres reliant notamment les lignes 4 et 12; Emprunter ce trottoir est quasiment une aventure en soi ! Pour l'égayer, en ce moment donc, une affiche géante de Super Mario Bros. Wonder s'étale quasiment tout le long. Pour l'immortaliser, et permettre à tout le monde de la voir, Nintendo a publié une vidéo spéciale que nous vous invitons à découvrir ci-dessous.

