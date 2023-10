Super Mario Bros. Wonder : le casting voix dévoilé

Encore quelques jours de patience... Super Mario Bros. Wonder est presque là ! Si le jeu s'annonce spectaculaire et surprenant (lire notre preview, ICI). Super Mario Bros. Wonder marque aussi la fin d'une époque puisque Charles Martinet qui était, jusque-là, la voix officielle de Mario et Luigi est désormais à la retraite (ou presque) et que c'est donc désormais un nouvel acteur qui double les deux frères (et peut-être même deux d'ailleurs...) Si Nintendo a fait le choix de ne pas communiquer autour du nouveau cast, invitant les joueurs à lire le générique de fin pour découvrir le nouveau nom de l'acteur qui double Mario, depuis quelques heures une liste de noms circule sur le net.

Cette liste provient du forum Famiboards. A priori, ce serait des datamineurs qui auraient sortis ces données de la démo du jeu disponible dans certaines enseignes américaines. On y découvre quelques noms dont Samantha Kelly et Kenny James qui reprendraient donc leur rôle de Peach et Bowser (qu'ils interprètent déjà depuis des années) ainsi que le nom des différents doubleurs des fleurs cancan sachant qu'en France, cet honneur revient à Jérémy Prévost.

Quant au rôle de Mario, pour l'instant cela reste un mystère. Beaucoup on cru qu'il s'agissait de Mick Wingert, un vétéran du doublage US, mais selon IGN, son agent aurait démenti cette information tout en confirmant sa présence au générique de Super Mario Bros. Wonder... Il faudra donc encore patienter pour savoir qui succédera au légendaire Charles Martinet.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder sortira officiellement le vendredi 20 octobre 2023 .

