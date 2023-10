La nouvelle voix de Mario et Luigi vient de se dévoiler

Après avoir raccroché le micro et sa casquette de doubleur pour de nombreux personnages de Nintendo dont les iconiques Mario et Luigi, une question hantait les fans : qui sera l'heureux élu qui devra succéder à Charles Martinet ? IA, Star-Talent, No-Name, toutes les hypothèses ont fusé depuis l'annonce du départ de Charles Martinet, mais le mystère semble avoir été levé ce vendredi 13, de la bouche (ou plutôt des doigts) du nouveau doubleur lui-même.

Cet acteur serait donc le dénommé Kevin Afghani, qui vient de poster l'information dans le plus grand des calmes sur son compte X. Si ce nom ne vous dit rien, il s'est notamment fait connaître en doublant le personnage de Raditz dans la série Dragon Ball R&R, ou encore le personnage de Arnold dans Genshin Impact. Si les plus sceptiques attendront de voir défiler les crédits de fin de Super Mario Bros. Wonder pour avoir confirmation de cette information, il est étonnant de voir l'information publiée à 1 semaine de la sortie du jeu, quand Nintendo eux-même entretenaient le mystère en disant que les fans découvriraient l'identité de ce nouveau doubleur dans les crédits du jeu.

Incredibly proud to have voiced Mario and Luigi in Super Mario Bros. Wonder. Thanks to Nintendo for inviting me into the Flower Kingdom!