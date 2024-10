Super Mario Bros. Wonder fête son premier anniversaire

C'est fou comme le temps passe vite ! Cela en devient presque surnaturel ! Cela fait un an, déjà, que Super Mario Bros. Wonder est sorti sur Nintendo Switch. A sa sortie, nous étions nombreux à penser que la Switch vivait alors son dernier Noël, seule, et que Super Mario Bros. Wonder faisait parti du bouquet final de la console.

Depuis, la Switch a accueilli d'autres excellents jeux mais il faut reconnaître que Super Mario Bros. Wonder est une petite perle, pour ne pas dire une petite "merveille" qui fait déjà partie du patrimoine de la société.

A la fois classique et totalement novateur, le jeu est un festival de fantaisie et d'idées folles qui pourraient donner lieu à 10 000 autres jeux !

Avec son gameplay accessible mais super précis, Super Mario Bros. Wonder est un jeu qui, en outre, réconcilie les casuals et les 'core gamers en leur permettant de s'amuser ensemble dans la grande tradition des derniers grands jeux Nintendo.

Si vous n'avez pas encore succombé à son charme, il est toujours temps de découvrir ce, déjà, grand classique . Il n'est jamais trop tard pour jouer à un bon jeu.

Un an après sa sortie, n'hésitez pas d'ailleurs, à nous dire ce que vous pensez du jeu en commentaires.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est disponible en boutique ou sur l'eShop. Et pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet.

Lire aussi :

,

​​

,

Crédits images : @kobunheat