Super Mario Bros. Wonder bat un record de ventes avec 4,3 millions d'exemplaires en deux semaines

On savait que Super Mario Bros. Wonder était un grand succès. Grâce à la publication de nouvelles données officielles, on découvre aujourd'hui que le jeu est désormais l'épisode Mario qui s'est "vendu le plus rapidement" (sachant que Nintendo n'a commencé à compiler les chiffres de lancement qu'à partir de la Wii et de la NDS).

En deux semaines à peine, Super Mario Bros. Wonder s'est écoulé à près de 4,3 millions d'exemplaires dans le monde. Et ce n'est qu'un début. Nintendo s'attend à ce que le jeu continue de bien se vendre pour les fêtes et même au delà. Retrouvez ci-dessous, la traduction du communiqué publié par Nintendo ci-dessous. Et pour en savoir plus sur Super Mario Bros. Wonder, nous vous invitons à lire notre test complet.

Super Mario Bros. Wonder, qui est sorti dans le monde entier le 20 octobre, a atteint des ventes cumulées mondiales de 4,3 millions d'unités au cours des deux premières semaines.

Il s'agit donc du titre lié à Super Mario qui s'est vendu le plus rapidement*. - Les titres liés à Super Mario ont également tendance à se vendre régulièrement sur une longue période de temps. Nous pensons que ce titre sera un choix attrayant pour les consommateurs pendant les prochaines fêtes de fin d'année et qu'il continuera à se vendre l'année prochaine. - Super Mario Bros. Wonder est le premier jeu entièrement nouveau de la série Super Mario à défilement latéral depuis environ 11 ans. - Ce titre propose de nouvelles expériences surprenantes de Mario en 2D, et nous pensons que cela, associé à l'enthousiasme mondial suscité par le film Super Mario

Bros. a permis d'augmenter le volume des ventes. *Limité aux titres sortis à partir de la Wii et de la Nintendo DS, lorsque la collecte de données sur les ventes de logiciels a commencé.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est disponible actuellement en boutique ou sur l'eShop

