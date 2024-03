Smash Bros. Ultimate va ajouter des esprits issus de Princesse Peach : Showtime et de Super Mario Bros. Wonder

Dès le 22 mars prochain et durant 5 jours , Super Smash Bros. Ultimate va accueillir un nouvel événement autour des Esprits, cette spécificité du cinquième épisode de la saga Super Smash Bros. qui vient remplacer les trophées. Cette fois-ci, ce sont deux jeux Nintendo extrêmement récents qui vont être mis à l'honneur puisque les nouveaux esprits seront issus de Super Mario Bros. Wonder sorti en fin d'année dernière et de Princess Peach: Showtime! qui est attendu sur Nintendo Switch dès le 22 mars prochain (soit le même jour que l'ouverture de ce tournoi spécial).

Battre ces nouveaux esprits permettra de les débloquer dans votre collection et de gagner plus d'or que d'habitude.