Un glitch avec Sephiroth anéantit tous les Final Smash dans Super Smash Bros. Ultimate

Pour Noël, Super Smash Bros. Ultimate a accueilli un nouveau combattant : Sephiroth (voir ici.) Un nouveau venu qui n'a pas oublié d'apporter avec lui le traditionnel glitch qui survient immanquablement à chaque nouveauté et mises à jour à joutées dans le jeu ! C'est en tout cas ce qu'à découvert la communauté Nintendo Unity dans une vidéo postée sur Youtube. Apparemment en combattant, avec Sephiroth, le dresseur Pokémon et en dézinguant l'un des trois Pokémon avec Fission ombrale, cela provoque un glitch qui rend quasiment inefficace, et bien souvent assez pitoyable visuellement, tous les Final Smash, pourtant souvent redoutables, des autres combattants !

Evidemment, on peut penser que ce glitch ne restera pas actif très longtemps donc si vous voulez le tester, il ne faudra sans doute pas traîner. Pour voir le glitch en action, retrouvez la vidéo de Nintendo Unity ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire

Source : Youtube