Japan Expo 2023 à suivre en direct

Depuis jeudi , la Japan Expo 2023 accueille les fans d'animés et de mangas, et plus largement de culture et des loisirs japonais de Paris et de la région parisienne. Nintendo est naturellement présent comme chaque année , et vous pouvez retrouver le programme de Nintendo dans notre news dédiée. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous vous rappelons que vous pouvez suivre les tournois et les démonstrations en direct sur Youtube.

Source : Youtube