Japan Expo 2023 : le programme de Nintendo

C'est un moment incontournable de l'été pour tous les fans d'animés et de mangas, et plus largement de culture et des loisirs japonais qui habitent à Paris ou dans ses environs. La Japan Expo est de retour cette année du 13 au 16 juillet toujours au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Au programme, des rencontres avec des créateurs, des animations et des démonstrations diverses, des dédicaces d'artistes, des conférences, des projections d'animés et des tas de surprises pendant quatre jours (voir le programme complet ici). Vous pourrez notamment rencontrer .

Evidemment, comme d'habitude, Nintendo sera présent avec un stand à retrouver Hall 6 – N° B698. Au programme, des animations, des tournois et des bornes de démonstrations pour jouer à différents jeux Nintendo. Notez qu'Adeline Chetail, la voix française de la princesse Zelda dans les deux derniers jeux de la célèbre licence sera présente sur scène et en séance de dédicace, samedi de 13h45 à 15h45 (et dimanche de 11h15 à 12h15 ).

Retrouver ci-dessous la liste des jeux annoncés.

Les jeux à ne pas manquer Pikmin 4 : 11 ans après le dernier opus, la franchise Pikmin signe son grand retour sur Nintendo Switch ! Explorateur, faites vos premiers pas sur une nouvelle planète accompagné de vos Pikmin, des petites créatures qui obéissent à la moindre de vos commandes pour attaquer, creuser, nager ou rapporter des ressources ! Otchin, votre nouveau chiot de secours, sera même de la partie ! Essayez Pikmin 4 avant sa sortie le 21 juillet avec une version démo de 10 minutes ! The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom : Découvrez la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ! Laissez libre court à votre imagination grâce aux nouveaux pouvoirs de Link : Emprise, Infiltration, Amalgame et Rétrospective, et dénichez les secrets qui se cachent dans les cieux flamboyants, au cours d’une exploration de la première île céleste du jeu. Everybody 1-2-Switch! : Faites bouger vos soirées en famille ou entre amis avec Everybody 1-2-Switch! Affrontez-vous jusqu’à 100* dans des jeux tous plus loufoques les uns que les autres et découvrez une expérience de jeu inédite : en plus des manettes Joy-Con, vous pouvez dorénavant aussi utiliser votre smartphone* comme manette ! * Jusqu’à 8 joueurs en mode Joy-Con et jusqu’à 100 joueurs en mode téléphone ** Un compte Nintendo, un appareil connecté compatible et une connexion Internet sont nécessaires Les autres jeux à découvrir ou à redécouvrir : Pokémon Violet et Pokémon Écarlate

Super Smash Bros. Ultimate

Splatoon 3

Fire Emblem Engage

Advance War 1+2: Re-boot Camp

Metroid Prime Remastered

Mario Kart 8 Deluxe

Samba de Amigo : Party Central

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie

Ghost Trick: Détective Fantôme

La Japan Expo accueillera aussi des tournois autour de trois grands jeux Nintendo Switch : Splatoon 3, Super Smash Bros. Ultimate et Mario Kart 8 Deluxe. Retrouvez les détails de ces grands tournois ci-dessous :

Tournois Splatoon 3 et finale française du Splatoon 3 European Championship 2023

Tous les matins et tous les après-midis (sauf le samedi), les fans de Splatoon 3 sont attendus au salon pour participer à des combats en 4vs4 et tenter de remporter le tournoi. Par ailleurs, samedi 15 juillet , aura lieu la finale française du Splatoon 3 European Championship 2023 au cours de laquelle les 8 meilleures équipes de France, présélectionnées lors de phases qualificatives en ligne s'affronteront avec en bout de course la possibilité de représenté la France cet automne sur la scène Européenne. la possibilité qui se déroulera sur la grande scène le 15 juillet à 14h00

Tournois Splatoon 3

Les sessions de qualification pour le tournoi ont lieu le matin de 10h à 11h et l’après-midi de 13h à 14h (excepté le samedi 15 juillet ).

Finale française du Splatoon 3 European Championship 2023

La finale française du Splatoon 3 European Championship 2023 aura lieu sur la grande scène le 15 juillet à 14h00 . L’équipe qui l’emportera représentera la France sur la scène Européenne cet automne !

Tournois Mario Kart 8 Deluxe et finale française du Mario Kart 8 Deluxe : Road to Japan Expo

Si vous êtes plutôt Mario Kart 8 Deluxe, vous pouvez tenter de vous qualifier aux tournois tous les jours entre 10h00 et 14H45 et espérer accéder aux finales (tous les jours vers 16H30). Vous pouvez aussi simplement être spectateurs sachant que le dernier jour, la finale française du Mario Kart 8 Deluxe : Road to Japan Expo verra s'affronter les 8 meilleurs joueurs français !

Tournois Mario Kart 8 Deluxe

16 sessions de qualification pour le tournoi ont lieu chaque jour de 10h00 à 15h00 (fin des inscriptions à 14h45), les phases finales à partir de 15h30 et les finales quotidiennes à 16h30 (excepté le dimanche 16 juillet)

Finale française du Mario Kart 8 Deluxe : Road to Japan Expo

La grande scène accueillera la finale française du Mario Kart 8 Deluxe : Road to Japan Expo le dimanche 16 juillet 2023 à 14h00 où les 8 meilleurs joueurs français s’affronteront pour le titre de Champion !

Tournois Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate a droit aussi à ses tournois quotidiens. Parce qu'il le vaut bien

16 sessions de qualification pour le tournoi ont lieu chaque jour de 10h00 à 15h00 (fin des inscriptions à 14h45), les phases finales à partir de 15h30, et les finales quotidiennes à 17h30.

Note importante :

Tout participant âgé de moins de 18 ans, doit présenter une autorisation de son ou ses représentants légaux pour participer à ces tournois (formulaire disponible sur l’espace Nintendo au salon Japan Expo et sous la forme de fichier électronique sur le site www.nintendo.fr). Le participant et son ou ses représentants légaux doivent justifier de leur identité par la présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport).

Pour plus d'infos sur la Japan Expo 2023, voir le site officiel