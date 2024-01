Zelda: Tears of The Kingdom : un joueur joue 1885 heures pour récolter 999 999 Esprits

Certains joueurs ont beau faire la fine bouche (suivez mon regard) The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ continue d'en enflammer d'autres qui n'ont de cesse à vouloir en découvrir et repousser les limites. Ainsi grâce à un certain Squall@大剣士, on apprend que l'on peut récolter jusqu'à 999 999 Esprits dans les Profondeurs ! Un chiffre assez phénoménal qui demande malgré tout pas mal de rigueur (et de motivation) mais aussi pas mal de temps. En effet, le joueur a du passer près de 1885 heures de jeu pour réussir à atteindre cette limite ! Si vous voulez suivre cet exemple, Squall@大剣士, donne quelques conseils et itinéraires pour ramasser un maximum d'esprits en un minimum de temps.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

