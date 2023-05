Zelda : Tears of the Kingdom : la marmite de voyage a une utilisation secrète

Sorti il y a moins de trois semaines , The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est un jeu qui va manifestement squatter le fil des news pendant encore longtemps. J'en entend déjà certains crier "hourra" devant leur écran.

Vu le contenu et la richesse du jeu, mais aussi le peu d'informations officielles communiquées par Nintendo, il est certain que les joueurs vont découvrir pas mal de choses dans les jours, semaines et même mois à venir et le jeu est donc encore loin d'avoir livré tous ses secrets.

Si vous jouez au jeu en ce moment, vous savez que l'un des nouveaux pouvoirs de Link, Emprise, permet de créer différents objets et véhicules en se servant des éléments du décors, des différentes ressources ou encore des artefacts soneaus. Ces artefacts peuvent se dénicher un peu partout à Hyrule mais on peut aussi en collecter et en emmagasiner notamment grâce aux Générateurs (les grosses machines gashapon). Il y a des dizaines d'artefacts soneaus différents qui ont tous une utilité plus ou moins évidente même si, à dire vrai, même en jouant très longtemps, il y en a certains dont on se sert quasiment jamais ou très peu. La Marmite de voyage, par exemple, permet de se confectionner un petit plat sur le pouce, n'importe où, n'importe quand, dans une situation critique par exemple. Cela peut s'avérer précieux même si la Marmite de voyage ne fonctionne que pour un plat, et qu'avec les points de téléportation, on a vite fait de trouver une marmite accueillante dans un village ou près d'un relais.

Cependant, la Marmite de voyage a une autre utilité, totalement inattendue. En effet, sur le forum REDDIT, un certain OneRunNoita a partagé une petite découverte pour le moins étonnante : en retournant la Marmite et en la liant à une Roue ou à une Roulette, elle se transforme en une sorte de joint à rotule de direction, permettant de mieux diriger son véhicule et d'amortir les chocs. C'est assez étonnant mais, apparemment, plutôt fonctionnel. Pour le constater par vous-même (ou pas), retrouvez la vidéo de OneRun ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

