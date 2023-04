Zelda : Tears of the Kingdom - Nintendo a corrigé l'orthographe du peuple Soneau entre Breath of the Wild et cette suite

Notre entretien avec Dylan Chandouineau suite à sa vidéo "Les derniers mystères de Zelda : Breath of the Wild" nous aura permis de glaner une petite information supplémentaire sur le très attendu (euphémisme) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Alors même que le pluriel de Soneau (l'énigmatique peuple déjà présent dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild) était depuis le livre-artbook The Legend of Zelda - Breath of the Wild: La Création d'un Prodige "Soneaux", il est officiellement devenu depuis "Soneaus" remplaçant son "x" final par un "s".

Si cette information n'a pour l'instant que très peu d'importance, celle-ci témoigne de la rigueur des équipes de traduction de Nintendo et de l'importance du peuple Soneau dans ce second volet de la nouvelle formule Zelda. On peut aisément imaginer qu'il sera question de plusieurs Soneaus et qu'il est très probable que ce terme apparaisse écrit dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ou sa promotion. Que pensez-vous de cette information ?