Zelda Tears of The Kingdom : nouveaux éléments d'icones inédits disponibles sur le Nintendo Switch Online

Si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, vous pouvez dès à présent, retrouver de nouveaux éléments d'icônes de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ grâce à un set inédit vous permettant notamment de retrouver Zelda, Pru'Ha, Josha, Pahya ou encore Impa. Pour les obtenir, il faut se rendre comme d'habitude dans l'onglet Nintendo Switch Online accessible depuis le menu de sa console et débourser pour chaque élément entre 5 et 10 points Platine (des points que l'on obtient simplement en jouant ou en se rendant sur les sites de Nintendo). Si vous possédez déjà d'autres éléments d'icônes du jeu, vous pourrez évidemment els combiner pour créer votre icone personnalisée. Retrouvez sur cette page, un aperçu des éléments d'icône actuellement disponibles.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent.

