The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom à 70€ ? Nintendo s'explique

A moins d'un gros couac, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom s'annonce comme l'événement de l'année sur Nintendo Switch. Attendu (au tournant) depuis plusieurs années , la suite de The Legend of Zelda Breath of The Wild sera enfin disponible dans moins de deux mois . Si en magasin, le prix du jeu varie actuellement entre (plus ou moins) 50 et 65€, selon les enseignes, certains joueurs ont été étonnés de découvrir son prix sur l'eShop : 69,99€ ; Il est vrai qu'habituellement, les jeux Nintendo ne dépassent pas le seuil des 59,99€ . Dans une entrevue au Daily Mail, Doug Bowser, le président de Nintendo of America, a justifié ce prix "inhabituel" (pour un jeu Nintendo) par "une expérience incroyablement complète et profondément immersive". Par ailleurs, il a rappelé que c'est un prix assez courant pour de nombreux jeux sur les différentes plateformes et qu'il est conforme au "type d'expérience à laquelle les fans peuvent s'attendre en jouant au jeu". Il a d'ailleurs oublié de rappeler qu'il existe déjà un jeu Nintendo vendu 69,99€ (encore aujourd'hui, hors promotion) : The Legend of Zelda Breath of The Wild. Pour finir, rappelons, à toutes fins utiles qu'il est possible d'obtenir The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom à moins de 50€ sur l'eShop- voir ici.

Alors êtes-vous prêt à casser votre tirelire pour The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Extrait de l'interview de Doug Bowser du Daily Mail :

Q: Comment êtes-vous parvenus à un prix de 70 dollars pour le prochain jeu Zelda ? R : Nous avons examiné ce que le jeu avait à offrir. Je pense que les fans trouveront qu'il s'agit d'une expérience incroyablement complète et profondément immersive. Le prix reflète le type d'expérience à laquelle les fans peuvent s'attendre en jouant à ce jeu. Ce n'est pas un prix que nous appliquerons nécessairement à tous nos titres. Il s'agit en fait d'un modèle de prix assez courant, que ce soit ici, en Europe ou dans d'autres parties du monde, où le prix peut varier en fonction du jeu lui-même. Q : Avez-vous des objectifs de vente pour le nouveau Zelda ? R : Il y en a, mais ils n'ont pas encore été rendus publics.

LIRE AUSSI :