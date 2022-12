The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aurait des fonctionnalités en ligne

Sans aucun doute le jeu le plus attendu de 2023 , The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom demeure tout aussi mystérieux aujourd'hui à quelques mois de sa sortie prévue le 12 mai prochain que lors de son annonce à l'E3 2019 . La tant attendue suite de Breath of the Wild n'en finit plus d'alimenter les rumeurs et il semblerait aujourd'hui qu'une brochure promotionnelle du titre indiquerait que celui-ci embarquerait des fonctionnalités en ligne avec lui.

En effet, sur une publicité du jeu en allemand, le logo Nintendo Switch Online apparaît clairement ce qui laisse clairement supposer que ce service permettra de débloquer du contenu supplémentaire. S'il peut évidemment s'agir uniquement de sauvegardes en Cloud ou bien de futurs DLC, la perspective de jouer à plusieurs au prochain Zelda est plus que séduisante.

Il est évident que cette fonctionnalité n'est aucunement confirmée officiellement par Nintendo et qu'il pourrait s'agir uniquement comme nous l'avons dit de la possibilité d'envoyer ses sauvegardes en Cloud, il ne fait nul doute que cette affaire sera rapidement tirée au clair lorsque Nintendo présentera officiellement le jeu plus en détails dans les semaines à venir.

Que pensez-vous de cette histoire ?