Zelda Tears of the Kingdom : que pensez-vous du jeu un mois après sa sortie ? La rédaction de Nintendo-Master vous livre son avis après réflexion

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est sorti il y a tout juste un mois. Attendu depuis des années, le jeu n'a pas déçu et a provoqué un véritable raz de marée tant au niveau des ventes qu'au niveau des critiques. Il y a bien eu quelques grincheux par-ci, par là mais globalement le jeu a fait l'unanimité. Sur Nintendo-Master, vous avez pu lire notre test et notamment que nous considérions le jeu comme "le plus riche, le plus beau et le meilleur jeu de la Nintendo Switch", tout en lui donnant une note légèrement inférieure à Breath of The Wild. Certains diront sans doute que ce n'est pas logique, que si The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est le "meilleur jeu de la Switch", forcément, sa note doit être plus élevée que celle de Breath of The Wild. Mais en même temps, comme on l'explique dans notre barème, la note d'un test est subjective. Elle est donnée par un testeur à un moment précis. Et même si on essaie de prendre de la hauteur, en dépassant sa propre personne, ses goûts et ses habitudes de joueur, un même jeu ne sera pas forcément noté de la même manière par deux testeurs différents ou même par le même testeur à deux moments différents. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a trouvé intéressant de revenir sur le jeu, un mois après sa sortie, pour apporter (peut-être) d'autres points de vue, loin du tumulte du lancement du jeu. Dans cet article, vous retrouverez les avis à tête reposée de trois membres de notre rédaction : ggvanrom, babidu et Kosmo. dans la foulée, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez désormais du jeu, si vous y jouez encore ou si, au contraire, vous êtes déjà passé à autre chose.

Mais avant toute chose, je profite de l'occasion pour apporter quelques précisions à mon test.

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est un cadeau fait aux fans. D'après moi, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est, objectivement, bien plus amusant et bien plus riche que BOTW; Cependant, en tant "qu'œuvre" ou même d'objet vidéoludique, je préfère The Legend of Zelda Breath of The Wild que je trouve quasiment parfait tant dans le fond que dans la forme. Devoir crapahuter de longues minutes dans la nature sans rencontrer âme qui vive, se retrouver coincé dans un long canyon désert ou réussir à grimper au sommet d'une interminable montagne à la force de ses petits bras (pour ne pas dire de ses poignets) peut sembler fastidieux et monotone surtout comparé à Tears of the Kingdom qui multiplie, les rencontres, les missions, les combats, les pouvoirs et les artefacts divers et variés, mais pour moi, cela fait partie intégralement du plaisir de jeu. Et c'est totalement raccord avec le concept du titre.

Contrairement à d'autres, TOTK m'a d'ailleurs donné envie de relancer BOTW et, bizarrement j'ai adoré. J'ai rapidement retrouvé mes marques et je ne me suis pas tant que ça emmêlé les sticks et les boutons entre les deux jeux. Je sais que je rejouerai à BOTW et que je prendrai plaisir à redécouvrir Hyrule pour, notamment, comparer les différents lieux (ce que je n'ai quasiment pas fait en jouant à TOTK ou je n'ai quasiment rien reconnu- hormis les lieux les plus évidents comme les villages par exemple). Evidemment, avant que je reparte à l'aventure dans BOTW, il faudra que je me lasse de TOTK... Et pour l'instant, je m'amuse toujours autant. J'en suis à près de 300 heures de jeu et je découvre encore énormément de choses. Il me reste d'ailleurs encore beaucoup de sous-quêtes (celle du plateau du Prélude par exemple) et de missions à entreprendre et même à décovurir... Quant aux Korogu, n'en parlons pas (ou peu)... Même dans BOTW, je n'ai jamais cherché à tous les récupérer. il m'en reste plein. Je suis un joueur qui joue simplement pour le plaisir de jouer et en cela, BOTW et TOTK me correspondent parfaitement.

KOSMO

Après avoir terminé le jeu a un bon pourcentage (pas 100% hein, les graines Korogu, c'est toujours aussi long), je suis toujours étonné de voir tout ce que contient cette petite cartouche. Pour moi ça allait être difficile de faire mieux que Breath of the Wild, mais Tears of the Kingdom réussit sans efforts.



Le meilleur selon moi c'est l'inclusion des grottes. J'en rêvais, dans BotW, de soudainement tomber sur un complexe souterrain, et voilà mon vœu exaucé. C'est bête à dire mais pour moi, c'est un peu l'appel de l'aventure, ces grottes. Entre ça et l'excellence du design de tous les nouveaux endroits, remplis de coins et de recoins à fouiller, il y a toujours quelque chose à découvrir, et on est toujours fier d'arriver à nos fins (en ayant fait 12 détours et en ayant trouvé 15 korogus et 3 sanctuaires en chemin.)

Si je dois pinailler et trouver un point faible, je trouve que le grand souterrain n'est pas assez varié dans ses environnements. C'est bien d'avoir une grande carte, mais finalement elle ne contient pas grand chose de mémorable. Par contre, je l'adore quand même. J'ai rarement eu autant d'appréhension a explorer un endroit. Le pire, comme pour Breath of the Wild, ce sera sûrement de ne plus pouvoir revivre cette première fois.

GGvanrom

N’ayant pas été particulièrement tendre avec Breath of the Wild, voir débarquer Tears of the Kingdom me laissait encore un sentiment mitigé malgré le dernier gros trailer du jeu dévoilé par Nintendo (il faut dire que l’ultime trailer de BOTW m’avait également donné un sentiment de « publicité mensongère » sur l’aspect scénaristique du jeu).

Pourtant, après plus de 80h de jeu, je me surprend moi-même a encore passer des heures sur Tears of the Kingdom. Si Nintendo nous a encore fait le coup de la mécanique des souvenirs pour nous expliquer une grosse partie de l’intrigue, je trouve le scénario beaucoup plus accrocheur que son aîné (si l’on omet les reddit a chaque fin des donjons principaux). On sent dès le début de l’aventure que Link a un certains vécu à Hyrule depuis l’épisode précédent, et la plupart des PNJ que nous avons rencontré dans BOTW se souviennent de lui, ce qui enlève ce sentiment d’isolement permanent que j’avais dans BOTW.

S’agissant d’une suite directe à BOTW, j’avais cependant peur de ce qu’allait proposer Nintendo pour ne pas bêtement nous renvoyer dans un Hyrule que nous avons déjà parcouru en long en large et en travers. Si je ne cache pas ma déception de ne pas voir plus de nouvelles créatures dans le bestiaire, Nintendo a tout de même su réinventer celui déjà en place avec les dernières mécaniques du jeu, et la conséquence sur le monde liée au retour de Ganondorf.

Ce que je trouve dommage dans la formule utilisée pour TOTK, c’est qu’à partir du moment où vous avez fait BOTW, vous connaissez déjà les principales mécaniques de ce monde ainsi que de vos accessoires. Vous savez comment faire un fagot, vous savez que les Octorocks peuvent réparer les armes, ce genre de petits détails qui font que l’on perd cet impression de découverte mise en place dans BOTW.

Heureusement, TOTK arrive à contrebalancer cette sensation en nous faisant plonger dans l’histoire d’Hyrule, et surtout avec le nouveau système de création de véhicules et autres accessoires qui m’a fait repenser à un certain Banjo-Kazooie : Nuts and Bolts. Cette sensation de découverte, et d’appréciation de la physique est de nouveau présente grâce aux nouveaux artefacts ainsi qu’aux nouveaux pouvoirs de Link.

Sans spoiler l’intrigue, j’ai tout de même apprécié les interactions avec les différents personnages du jeu, voir la « remise sur pieds » d’Hyrule et le fait que nos actes dans BOTW n’ont pas été vains. Concernant les îles célestes et le monde souterrain, chacun sera juge, mais je les aient trouvé relativement vides. Avancer à tâtons dans le noir pour trouver des racines ce n’est pas spécialement ma came.

Tant qu’on est dans les choses énervantes, le fait d’avoir passer des heures à farmer l’amélioration des tenues dans BOTW pour voir que l’on doit les racheter au niveau de base dans TOTK, j’avoue que cela m’a donné aucun scrupule à user de glitch pour farmer matériaux et rubis pour les remettre à niveau. Pourquoi ne pas avoir proposé concrètement une option d’entrée de jeu pour permettre l’import ou non de plusieurs éléments de notre sauvegarde de BOTW, tels que les chevaux enregistrés dans BOTW qui reviennent automatiquement dans TOTK ?

Je terminerai mon avis avec ces deux questions qui m’attireront sans doute les foudres de plusieurs fans de TOTK. Même si je trouve bluffant ce nouvel aspect créatif, est-ce que ce nouvel épisode est une grosse extension de BOTW, ou un jeu à part entière ? J’attends de le terminer pour me décider. Quant à l’ultime question : est-ce que les 6 ans de développement vous semblent justifiés pour cet épisode ?

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est tout ce que j'espérais. Suite d'un jeu extraordinaire et d'un exploit qu'on ne pensait plus revoir avant des années dans l'industrie, Tears of the Kingdom avait fort à faire pour satisfaire tout le monde. J'ai vraiment l'impression que Nintendo a pris quelques mois après la sortie de Breath of the Wild pour voir tous les points susceptibles d'être perfectionnés, toutes les mécaniques dont ils n'étaient pas extrêmement fiers et qu'ils ont tout peaufiné. Un Breath of the Wild avec encore plus à explorer ? Voilà c'est fait. De nouvelles mécaniques qui brisent moins le jeu que les pouvoirs des prodiges ? Allez-y servez vous. Une aventure plus scénarisée et une histoire moins cryptique ? Allez tac c'est fait. Si Tears of the Kingdom devrait réconcilier les fans de la saga qui n'avaient pas appréciés Breath of the Wild avec la licence, il n'en demeure pas moins que la suite de son aîné.

Il est ici certes, moins question d'exploration et de dompter la nature pour devenir le prédateur alpha d'un monde encore hostile après des dizaines d'heures de jeu mais dans cette suite plus question de dompter une technologie étrange et ses possibilités mais Tears of the Kingdom est bel et bien construit sur les bases posées en 2017. Cela se voit notamment dans les choix autour des donjons, sur les quatre donjons des peuples, 2 sont selon moi la juste suite des créatures divines et les deux autres des hommages aux anciens temples des opus précédents. Si les donjons « à l'ancienne » manquent encore une fois à l'appel, il est intéressant de voir que Nintendo a repris les éléments caractéristiques de ces donjons ailleurs que dans ses temples.

L'exploration à tâtons et le sentiment de découverte permanent est cette fois-ci palpable dans les souterrains et explorer cette nouvelle carte m'aura occupé de très nombreuses heures dont je ne regrette pas la moindre minute. Les nouveaux sanctuaires dépassent aussi en tout point ceux de Breath of the Wild et aucun de ces mini-donjons n'est à jeter. Le manque de donjons s'est, chez moi, vu dilué par ces deux propositions pour le jeu et j'ai eu l'impression de revivre un vrai Zelda en explorant dans le noir et en me creusant la tête pour transporter une balle sur des rails incomplets

. Le ciel n'est malheureusement pas aussi complet que l'on aurait pu le vouloir, néanmoins il a le mérite de ne pas se répéter ad nauseam et de proposer quelques idées intéressantes. Les nouveaux ennemis viennent parachever un bestiaire que je trouvais déjà bien fourni dans Breath of the Wild en proposant de nouveaux challenges à la hauteur de Link. Je trouvais déjà les interactions possibles avec le monde ouvert de Breath of the Wild incroyables mais Tears of the Kingdom vient enfoncer un clou déjà bien solide. Les possibilités offertes par le gameplay de ce nouveau Zelda sont tout simplement renversantes. Je ne pensais pas qu'il était possible de doubler la liberté offerte par Breath of the Wild mais les équipes de développement de Nintendo ont réussi l'impossible.

Reproposer un jeu de l'année six ans plus tard avec une suite directe qui garde qui plus est la même carte relevait du fantasme et Nintendo l'a fait. D'abord craintif sur l'aspect recyclage de cette suite un peu trop proche de l'original dans les bandes-annonces, mes doutes se sont vite envolés après les îles célestes du prélude. Le recyclage est bien présent mais il est fait intelligemment et personne ne peut douter des 6 ans de développement du titre. Après avoir passé 300 heures dans Breath of the Wild, Tears of the Kingdom m'a happé 115 heures de mon temps en trois petites semaines sans que je ne regrette la moindre minute passée dans Hyrule. Si je dois relever le principal défaut de ce nouveau Zelda c'est qu'il n'est qu'une suite de Breath of the Wild et que par conséquent il manque un peu d'identité et qu'il va probablement m'empêcher de revenir sur Breath of the Wild dans le futur. Je doute un peu de sa rejouabilité (à l'instar de Breath of the Wild) dans le futur mais ce n'est pas ce que je lui demande. Je signerai volontiers pour un Breath of the Wild 3 dans une nouvelle carte cette fois-ci. Mais la vérité c'est que je rêve d'un ou deux DLC pour Tears of the Kingdom, histoire de me motiver encore plus à finir toutes les quêtes secondaires du jeu. À mes yeux, Tears of the Kingdom est une franche réussite, un jeu incroyable et le jeu de l'année inespéré. Nintendo réalise ici l'impossible et rappelle à tout le monde qui révolutionne le jeu vidéo. Maintenant... Je ne dit pas non à un nouveau Zelda à l'ancienne ou à des remakes des opus 3D, la vieille formule me manque parfois et Tears of the Kingdom n'est toujours pas le Zelda ultime. C'est juste le meilleur jeu de tous les temps…

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils et notre guide pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

